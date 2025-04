Súdny dvor v Paríži sa bude zaoberať samovraždami zdravotníkov

Paríž 14. apríla (TASR) - Skupina zdravotníkov vo Francúzsku a príbuzní ich kolegov, ktorí spáchali samovraždu, podali v súvislosti s pracovnými podmienkami v štátnych nemocniciach právnu sťažnosť na troch členov francúzskej vlády. S odvolaním sa na právnika žalujúcej strany o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.



AFP objasnila, že štátne nemocnice vo Francúzsku boli v posledných desaťročiach nútené drasticky znížiť výdavky a lekári a sestry sa dlhodobo sťažujú na nedostatok personálu a nízke platy. Zhoršenie pracovných podmienok sa zrýchlilo od pandémie vyvolanej infekčnou chorobou COVID-19.



Devätnásť sťažovateľov tvrdí, že ministerka zdravotníctva Catherine Vautrinová a ministerka vysokého školstva Élisabeth Bornová k tomuto stavu prispeli, preto by mali niesť zodpovednosť za morálne obťažovanie, násilie s následkom smrti, neúmyselné zabitie a vystavenie osôb riziku.



Kým Vautrinová si celú záležitosť neželala komentovať, ľudia z Bornovej tímu uviedli, že bude s justíciou plne spolupracovať.



Sťažnosť, ktorá sa týka aj štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Yannicka Neudera, bola podaná na Súdny dvor republiky (CJR) - ide o inštitúciu, ktorá sa zaoberá podaniami proti členom vlády.



Súdna sťažnosť obsahuje popis systému nátlaku na nezákonné organizovanie práce nadčas, vyhrážok a nútenej práce mimo akéhokoľvek regulačného rámca, ako aj „totalitné“ postupy riadenia. Spisy o prípadoch samovrážd boli ignorované, bez ochoty zodpovedných predstaviteľov zmeniť súčasnú politiku uplatňovanú v štátnych nemocniciach, píše sa v dokumente.



Zo sťažnosti vyplýva, že pomery sú obzvlášť zlé v troch nemocniciach: v Alsasku na severozápade Francúzska, v oblasti Hérault v južnom Francúzsku a v regióne Yvelines západne od Paríža, kde došlo k „mimoriadne znepokojujúcej vlne samovrážd“.



Právnička sťažovateľov Christelle Mazzaová uviedla, že ak by bol sektor verejného zdravotníctva súkromnou spoločnosťou, jeho šéfovia by boli braní na zodpovednosť.



„Akýkoľvek šéf, ktorý by implementoval takú masovú a opakovanú reštrukturalizačnú politiku, ako sú tie vo verejných nemocniciach, s takýmito dôsledkami na pracovné podmienky, by bol odsúdený a taká firma by skončila,“ doplnila Mazzaová podľa AFP. Uviedla, že v sťažnosti sa poukazuje na nezákonné pracovné podmienky a neudržateľné pracovné plány v rôznych lekárskych profesiách, špecializáciách a regiónoch Francúzska a na „organizovanú beztrestnosť páchateľov“ takéhoto konania.