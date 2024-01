Súdny dvor zamietol väčšinu tvrdení Kyjeva v prípade proti Rusku

Haag 31. januára (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) v stredu z veľkej časti zamietol tvrdenia Ukrajiny, že Rusko financuje na jej východe terorizmus. Podľa MSD však Rusko porušilo niektoré časti medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



MSD vo vyhlásení uviedol, že Moskva v súlade s dohovorom neprešetrila hodnoverné tvrdenia, že z Ruska na Ukrajinu boli poslané finančné prostriedky na možné financovanie teroristických aktivít.



V rozhodnutí súdu sa zároveň uvádza, že Rusko porušilo medzinárodný dohovor o rasovej diskriminácii, pretože po anexii Krymského polostrova v roku 2014 nepodporilo výučbu ukrajinského jazyka na tamojších školách.



Súdny dvor OSN so sídlom v Haagu však odmietol rozhodnúť o obvineniach vznesených Ukrajinou, že Moskva je zodpovedná za zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines nad Ukrajinou v roku 2014.



Stredajšie rozhodnutia MSD sú podľa Reuters pre Kyjev právnou prehrou. Medzinárodný súdny dvor totiž odmietol žiadosť Ukrajiny o reparácie a Rusku len nariadil, aby dodržiaval medzinárodné dohovory.



Najvyšší súd OSN rozhodoval o žalobe, ktorú Ukrajina podala na Rusko v roku 2017. Obvinila v nej Rusko z toho, že je teroristický štát, ktorý podporuje proruských separatistov na východe Ukrajiny vrátane povstalcov, ktorí v júli 2014 zostrelili let MH17 s 298 ľuďmi na palube. Rusko vlani počas výpovedí na súde v Haagu odmietlo tvrdenia Ukrajiny, že financuje a riadi proruských separatistov, ako "do očí bijúce klamstvá".



V súvislosti s rasovou diskrimináciou na Kryme Ukrajina obvinila Rusko, že sa snaží vymazať kultúru etnických Tatárov a Ukrajincov. MSD v stredu odmietol tvrdenia Ukrajiny o Tatároch, no uznal, že Rusko dostatočne nepodporilo výučbu ukrajinčiny.



Rozhodnutie MSD je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Reuters však pripomína, že MSD nemá k dispozícii nijaké prostriedky na presadenie verdiktu.



V piatok bude MSD rozhodovať v ďalšom prípade, v ktorom Ukrajina obviňuje Rusko z neoprávneného použitia dohovoru OSN o genocíde z roku 1948 v snahe obhájiť inváziu na Ukrajinu.