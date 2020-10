Súdny proces s bývalým vodcom ETA odročili Francúzi na február 2021

Paríž 20. októbra (TASR) - Súd v Paríži odročil v pondelok pojednávanie s bývalým šéfom separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA) Josuom Ternerom na február 2021. Informovala o tom agentúra AFP.



Proces, ktorý sa mal odohrať v pondelok a utorok, bol odročený z dôvodu neprítomnosti viacerých svedkov, ktorí sa pre pandémiu koronavírusu nemohli na súd dostaviť, približuje agentúra AP. Dátum nového pojednávania bol vyhlásený na 22. a 23. februára budúceho roka. Ternera v rámci neho bude stíhaný za členstvo v ETA počas rokov 2002-2005.



Ternera bol vo Francúzsku v neprítomnosti odsúdený za spolčovanie sa v teroristickej skupine celkovo na 15 rokov väzenia. Prvýkrát ho odsúdili v roku 2010 na sedem rokov odňatia slobody, tento trest mu zvýšili o osem rokov v roku 2017. Keďže však počas čítania verdiktu nebol prítomný, v oboch prípadoch požiadal o vyhlásenie nového súdneho konania.



V prípade osemročného trestu odňatia slobody sa má Ternera pred parížsky súd postaviť túto stredu a štvrtok. Pojednávať sa bude o jeho úlohe v štruktúrach tejto baskickej separatistickej organizácie počas rokov 2010-2013.



José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea (69), známejší pod prezývkou Josu Ternera, viedol skupinu ETA v období rokov 1977-92 a je považovaný za hlavného organizátora série bombových a iných útokov z 80. rokov 20. storočia.



Španielske úrady po ňom pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.



Exvodcu ETA zatkli v máji 2019, od konca júla tohto roka sa nachádza v domácom väzení v Paríži a je zároveň povinný nosiť elektronický náramok na monitorovanie pohybu. Francúzske úrady následne v septembri 2019 odobrili jeho vydanie do Španielska. Ternera sa však proti verdiktu o vydaní odvolal a momentálne čaká na rozhodnutie.



Ďalšia žiadosť o vydanie do Španielska sa týka podozrenia, že Ternera bol zapletený do vraždy vtedajšieho riaditeľa francúzskej firmy na výrobu pneumatík Michelin, ktorého zabili v Španielsku v roku 1980. Rozhodnutie vo veci vydania je naplánované na 18. november.