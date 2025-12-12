< sekcia Zahraničie
Proces s istanbulským primátorom Imamoglom sa začne v marci 2026
V obžalobe je ako sťažovateľ uvedená inšpekcia ministerstva vnútra.
Autor TASR
Istanbul 12. decembra (TASR) - Súd v Istanbule vytýčil termín začiatku súdneho procesu s väzneným primátorom Ekremom Imamoglom. Pojednávať sa začne 9. marca 2026 - takmer rok po primátorovom zadržaní a vzatí do väzby, informovala v piatok štátna tlačová agentúra Anadolu citovaná agentúrou DPA.
Súdny proces sa týka rozsiahlej obžaloby: Imamoglu je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane založenia a vedenia zločineckej organizácie, úplatkárstva, sprenevery alebo vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí a environmentálnych trestných činov. Hrozí mu trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
V týchto kauzách figuruje 407 obžalovaných vrátane Imamogla a 104 ďalších osôb, ktorí sú v súčasnosti vo väzbe.
Hlavná opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) nominovala Imamogla ako svojho prezidentského kandidáta vo voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2028. Obvinenia proti nemu však vyvolávajú neistotu, či vôbec bude môcť kandidovať proti prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.
Imamoglu a CHP všetky vznesené obvinenia odmietajú ako politicky motivované. Erdogan za to Imamogla verejne kritizoval.
Imamogla a desiatky predstaviteľov CHP zadržala polícia ešte v marci 2025 pre obvinenia z korupcie. Jeho zadržanie podnietilo v Turecku masové protesty proti Erdoganovi, ktorého jeho odporcovia obviňujú zo snahy odstaviť svojich oponentov pred prezidentskými voľbami.
