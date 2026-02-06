< sekcia Zahraničie
Súdny proces s Luigim Mangionem v New Yorku sa začne 8. júna
Dvadsaťsedemročný Mangione čelí viacerým obvineniam zo strany štátu v súvislosti so zastrelením 50-ročného Thompsona na ulici v Manhattane v decembri 2024.
Autor TASR
Washington 6. februára (TASR) - Súdny proces v americkom štáte New York s Luigim Mangionem, obžalovaným z vraždy Briana Thompsona, riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare, sa začne 8. júna. Oznámil to v piatok sudca Gregory Carro, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a stanice NBC News.
Dvadsaťsedemročný Mangione čelí viacerým obvineniam zo strany štátu v súvislosti so zastrelením 50-ročného Thompsona na ulici v Manhattane v decembri 2024. Zadržali ho päť dní po streľbe. V súvislosti s týmto prípadom je tiež vystavený federálnym obvineniam v New Yorku a štátnym obvineniam v Pensylvánii.
Mangione, ktorému v prípade usvedčenia v New Yorku hrozí doživotný trest väzenia, poprel všetky obvinenia.
Sudca Carro rozhodol o začiatku súdneho procesu napriek žiadostiam obhajcov, ktorí tvrdili, že nie sú pripravení a majú pred sebou federálny proces. Ten sa má začať v apríli. Carro však Mangioneho právnikom povedal, aby boli pripravení na súdny proces v júni.
„Luigi Mangione je postavený do veľmi nepriaznivej situácie pre dve rôzne prokuratúry. Nie je jeho úlohou riešiť túto vec uprostred federálneho prípadu, ktorý už má stanovený termín súdu,“ uviedla jeho obhajkyňa Karen Agnifilová.
Na stanovenie termínu začiatku súdneho procesu reagoval aj samotný Mangione, ktorý pri odchode zo súdu povedal: „Jedna plus jedna sa rovná dva. Podľa akéhokoľvek zdravého rozumu je to dvojité trestné stíhanie“.
Sudkyňa Margaret Garnettová v januári rozhodla, že federálna prokuratúra v USA nemôže pre Mangioneho žiadať trest smrti. Zamietla federálne obvinenia z vraždy a z použitia zbrane s tlmičom s tým, že boli technicky chybné. V platnosti ponechala len obvinenia z nebezpečného prenasledovania, za ktoré mu hrozí maximálne doživotie.
Vražda Thompsona vyvolala pobúrenie aj na online sieťach a spustila vlnu nenávistných komentárov na adresu amerických zdravotných poisťovní pre ich údajné obohacovanie sa na úkor pacientov. Niektoré komentáre dokonca oslavovali Mangioneho ako hrdinu.
