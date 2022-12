Súdny proces so Su Ťij sa skončil, dostala celkovo 33 rokov väzenia

Nepjito 30. decembra (TASR) - Súd mjanmarskej junty ukončil v piatok súdny proces so zosadenou civilnou vodkyňou Aun Schan Su Ťij. Tlačovú agentúru AFP o tom informoval zdroj z justície. Držiteľku Nobelovej ceny za mier poslal súd do väzenia na dovedna 33 rokov.



Súd v piatok odsúdil Su Ťij na sedem rokov väzenia za posledné obvinenie, korupciu – ukončil sa tým 18 mesiacov trvajúci súdny proces s ňou a podľa zdroja už proti nej nie sú vznesené ďalšie obvinenia.



Su Ťij (77) bola odsúdená za korupciu v piatich bodoch obžaloby, ktorá súvisela s prenajatím a používaním vrtuľníka, čo spôsobilo "štátu straty", povedal zdroj.



Politička, ktorú vojenská vláda v krajine väzní od prevratu z roku 2021, bola odsúdená za každé jedno obvinenie, ktoré proti nej vzniesli. Obvinenia zahŕňali širokú škálu – od korupcie cez ilegálne vlastnenie prenosných vysielačiek až po porušovanie covidových obmedzení.



"Všetky jej súdne prípady sa skončili a už proti nej nie sú žiadne obvinenia," uviedol zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite vzhľadom na to, že nie je poverený komunikáciou s médiami.



Su Ťij pôsobila zdravo, dodal zdroj.



Novinári mali zákaz účasti na súdnych pojednávaniach a Su Ťijini právnici mali zakázané rozprávať sa s médiami.



Od začiatku jej súdneho procesu ju bolo vidieť len raz – na zrnitých fotografiách štátnych médií z prázdnej súdnej siene – a v odovzdávaní odkazov svetu sa spoliehala na svojich právnikov.



Mjanmarsko (Barma) je v stave zmätku už od vojenského prevratu, pričom armáda pri tvrdých zásahoch proti odporcom zabila vyše 2600 ľudí, uviedla miestna monitorovacia organizácia.