Súdny proces v prípade nemeckého hnutia Reichsbürger sa začne v apríli

Berlín 13. marca (TASR) - Súdny proces s deviatimi osobami, ktoré sú podozrivé z členstva v nemeckom krajne pravicovom hnutí Ríšski občania (Reichsbürger) a čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom zvrhnúť spolkovú vládu, sa začne 29. apríla. V stredu to oznámil súd v meste Štuttgart. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Údajných členov hnutia Ríšski občania zadržali ešte koncom decembra 2022 pri rozsiahlych protiteroristických raziách naprieč Nemeckom. V rôznych spolkových krajinách prokurátori celkovo obžalovali až 27 ľudí.



Členovia hnutia neuznávajú legitimitu nemeckej vlády a odmietajú tiež demokratické a ústavné štruktúry spolkovej republiky, ako sú parlament, zákony a súdy. Hnutie úrady obviňujú zo sprisahania s cieľom násilne zvrhnúť politický systém v Nemecku a inštalovať novú vládu.



V Štutgarte čelí deväť obžalovaných vo veku 42 až 60 rokov obvineniu zo sprisahania so zámerom zapojiť sa do obzvlášť závažného zločinu vlastizrady.



Medzi nimi je aj muž podozrivý zo streľby na policajtov poloautomatickou zbraňou počas razie v meste Reutlingen v marci 2023, pričom dvaja policajti boli zranení. Je obvinený z pokusu o vraždu, nebezpečného ublíženia na zdraví, kladenia odporu a napadnutia príslušníkov bezpečnostných zložiek. Spolu s ďalšou obžalovanou osobou sú obvinení aj z porušovania zákona o zbraniach.



Dlhé súdne pojednávania by mali podľa DPA pokračovať až do januára budúceho roku.



Nemecké úrady tiež obvinili nemeckého aristokrata a podnikateľa Henricha XIII. Reuss z prípravy sprisahania. Ostatní jeho údajní vodcovia čelia samostatnému súdnemu procesu.



Birgit Malsacková-Winkemannová, bývalá poslankyňa strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), sa mala stať ministerkou spravodlivosti v novej vláde po štátnom prevrate, zatiaľ čo Henrich XIII mal byť hlavou štátu. Medzi obvinenými je aj vojak nemeckých špeciálnych jednotiek KSK.