Súdny proces v prípade zrútenia diaľničného mosta v Janove odročili

Janov 7. júla (TASR) - Súdny proces s 59 obžalovanými v spojitosti so zrútením diaľničného mosta v Janove z roku 2018, ktorý sa začal vo štvrtok, odročili do 12. septembra. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Sudca uviedol, že proces bude pokračovať 12. septembra a pojednávania naplánoval až do júla 2023. Z dôvodu zložitosti celého prípadu by mal proces pokračovať aj po tomto dátume, konštatuje Reuters.



Diaľničný most Morandi bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa 14. augusta 2018 z dôvodu silného dažďa, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. O život prišlo 43 osôb.



Zodpovednosť za túto tragédiu leží podľa prokuratúry na pleciach talianskej štátnej diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), ktorá spravuje takmer polovicu talianskych ciest a údajne zanedbala údržbu mosta.



Obvinené osoby čelia rôznym obvineniam ako viacnásobné zabitie či šírenie nepravdivých skutočností. Všetci obžalovaní obvinenia odmietajú, píše Reuters.