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Súdom odvolaný turecký opozičný líder Özel odchádza z CHP

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Na archívnej snímke z 26. mája 2026 súdom odvolaný predseda tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel prichádza na zhromaždenie v Izmire. Özel oznámil v utorok 21. júla 2026, že vystupuje zo strany a zakladá novú. Foto: TASR/AP

Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, bol v máji zrušený súdom v Ankare.

Autor TASR
Ankara 21. júla (TASR) - Súdom odvolaný predseda tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel v utorok oznámil, že vystupuje zo strany a zakladá novú. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, bol v máji zrušený súdom v Ankare. Svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov. Zároveň do čela CHP vrátil jej bývalého predsedu Kemala Kiličdarogla, ktorý je však v strane nepopulárny.

„Dnes sme na pokraji smutnej rozlúčky, ktorá sa stala nevyhnutnou a ktorej čas nadišiel. Chceli by sme sa však s našimi ľuďmi podeliť o nádej na nový začiatok,“ povedal v utorok Özel v parlamente poslancom CHP.

Turecko je podľa opozičného politika na „historickej križovatke“. „Po dokončení potrebných postupov sa nová strana, ktorú sa chystáme založiť, stane s veľkým náskokom hlavnou opozičnou silou vo Veľkom národnom zhromaždení,“ doplnil.
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