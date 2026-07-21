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Súdom odvolaný turecký opozičný líder Özel odchádza z CHP
Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, bol v máji zrušený súdom v Ankare.
Autor TASR
Ankara 21. júla (TASR) - Súdom odvolaný predseda tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Özgür Özel v utorok oznámil, že vystupuje zo strany a zakladá novú. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, bol v máji zrušený súdom v Ankare. Svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov. Zároveň do čela CHP vrátil jej bývalého predsedu Kemala Kiličdarogla, ktorý je však v strane nepopulárny.
„Dnes sme na pokraji smutnej rozlúčky, ktorá sa stala nevyhnutnou a ktorej čas nadišiel. Chceli by sme sa však s našimi ľuďmi podeliť o nádej na nový začiatok,“ povedal v utorok Özel v parlamente poslancom CHP.
Turecko je podľa opozičného politika na „historickej križovatke“. „Po dokončení potrebných postupov sa nová strana, ktorú sa chystáme založiť, stane s veľkým náskokom hlavnou opozičnou silou vo Veľkom národnom zhromaždení,“ doplnil.
Výsledok volieb vedenia CHP z roku 2023, keď sa predsedom strany stal Özel, bol v máji zrušený súdom v Ankare. Svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov. Zároveň do čela CHP vrátil jej bývalého predsedu Kemala Kiličdarogla, ktorý je však v strane nepopulárny.
„Dnes sme na pokraji smutnej rozlúčky, ktorá sa stala nevyhnutnou a ktorej čas nadišiel. Chceli by sme sa však s našimi ľuďmi podeliť o nádej na nový začiatok,“ povedal v utorok Özel v parlamente poslancom CHP.
Turecko je podľa opozičného politika na „historickej križovatke“. „Po dokončení potrebných postupov sa nová strana, ktorú sa chystáme založiť, stane s veľkým náskokom hlavnou opozičnou silou vo Veľkom národnom zhromaždení,“ doplnil.