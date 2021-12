Súdom zlikvidovaný Memorial chce nájsť legálny spôsob svojho pôsobenia

Moskva 28. decembra (TASR) - Ruská ľudskoprávna organizácia Memorial v utorok uviedla, že nájde "legálne spôsoby", ako pokračovať vo svojej práci po tom, čo ruský najvyšší súd nariadil likvidáciu jej centrálnej štruktúry - organizácie Medzinárodný Memorial (v angličtine International Memorial).



Rozhodnutie odvolať sa proti verdiktu najvyššieho súdu, ktorý vyhovel žiadosti generálnej prokuratúry, potvrdil v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy aj advokát Memorialu Genri Reznik.



Memorial deklaroval, že až do posúdenia jeho odvolania nedôjde v práci spoločnosti k nijakým zmenám.



Vo svojom vyhlásení Memorial uviedol, že "dnes súd konečne uviedol nie formálny, ale skutočný dôvod likvidácie" organizácie: "Generálna prokuratúra tvrdí, že nesprávne interpretujeme sovietsku históriu, vytvárame falošný obraz ZSSR ako teroristického štátu, kritizujeme vládne orgány". "A štát - podľa našich oponentov - nepodlieha kritike," píše sa vo vyhlásení.



"Memorial nie je organizácia, ani občianske hnutie", je stelesnením potreby občanov Ruska poznať pravdu o jeho tragickej minulosti, o osude mnohých miliónov ľudí. "A túto potrebu nikto nedokáže zlikvidovať," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Memorialu.



Táto medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť bola založená v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín.



V roku 1989 sa všetky zjednotili do celozväzovej spoločnosti Memorial, pričom jej čestným predsedom sa stal renomovaný vedec, sovietsky disident akademik Andrej Sacharov.



Zaoberá sa najmä skúmaním obdobia represálií, ktoré sa udiali v Sovietskom zväze, a stará sa o zachovanie pamiatky ich obetí.



Na základe rozhodnutia príslušných ruských úradov bola v októbri roku 2016 zaradená do zoznamu zahraničných agentov, pretože je prijímateľom finančnej pomoci zo zahraničia. Najvyšší súd v utorok nariadil jej likvidáciu.



Pozorovatelia v Rusku aj v zahraničí rozsudok ruského najvyššieho súdu odsúdili.



Politológ Anton Orech uviedol, že likvidácia Memorialu je akoby "verejným ospravedlnením Stalinových čistiek". Upozornil, že dôsledky tohto verdiktu "pre súčasnosť a budúcnosť našej krajiny budú katastrofálne".



Americký veľvyslanec v Rusku John Sullivan označil rozhodnutie súdu za "nehanebný a tragický pokus potlačiť slobodu prejavu a vymazať históriu".



S odvolaním sa na rozhodnutie ruského súdu organizácia Auschwitz Memorial na sociálnej sieti Twitter uviedla, že "veľmoc, ktorá sa bojí pamäti, nikdy nebude schopná dosiahnuť demokratickú zrelosť."



Agentúra AP informovala, že ruské inštitúcie medzičasom pokračujú v represiách proti ľudskoprávnym a prodemokratickým aktivistom: v pondelok tak súd v meste Petrozavodsk na severozápade Ruska zvýšil o dva roky 13-ročný trest odňatia slobody pre vedúceho organizácie Memorial v Karélii Jurija Dmitrijeva v prípade údajného sexuálneho zneužívania.



Dmitrijevovi priaznivci tvrdia, že je v skutočnosti potrestaný za svoju prácu pri hľadaní masových hrobov ľudí zabitých za éry sovietskeho vodcu Josifa Stalina.



Tím ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zasa v utorok uviedol, že úrady zadržali vedúcich jeho už zrušených pobočiek na Sibíri - Zachara Sarapulova a Kseniju Fadejevovú, ktorá je aj poslankyňou mestského zastupiteľstva v Tomsku.