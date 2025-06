Súd:Vývoz komponentov stíhačiek F-35 z Británie do Izraela bol zákonný

Londýn 30. júna (TASR) - Najvyšší súd v Londýne v pondelok rozhodol, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva povoliť vývoz komponentov stíhačiek F-35 do Izraela bolo zákonné - napriek tomu, že uznal riziko použitia týchto dielov v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom v Gaze. Informovala o tom agentúra Reuters.



Žalobu proti britskému ministerstvu podnikania a obchodu podala organizácia al-Hak so sídlom na izraelskom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Napadla takto rozhodnutie o vyňatí dielcov F-35 z pôsobnosti nariadenia, ktorým boli vlani pozastavené určité licencie na vývoz zbraní.



Britská vláda sa rozhodla ponechať licencie na F-35 v platnosti s argumentom, že ich pozastavenie by narušilo globálny program dodávok dielcov pre lietadlá, čo by malo dôsledky pre medzinárodnú bezpečnosť a „podkopalo by dôveru USA v Spojené kráľovstvo a NATO“.



Al-Hak na pojednávaní v júni argumentoval, že rozhodnutie bolo nezákonné, pretože porušovalo medzinárodné záväzky Spojeného kráľovstva vrátane Ženevského dohovoru.



Vrchný súd však písomným rozhodnutím zamietol odvolanie skupiny al-Hak. Sudcovia Stephen Males a Karen Steynová objasnili, že prípad „sa netýka toho, či by Spojené kráľovstvo malo dodávať Izraelu zbrane alebo iné vojenské vybavenie“. Za ústrednú otázku sudcovia považovali to, či súdy môžu nariadiť Spojenému kráľovstvu, aby sa stiahlo z medzinárodného programu F-35, ktorý ministri považujú za nevyhnutný pre britskú a medzinárodnú bezpečnosť.



„Podľa našej ústavy je táto veľmi citlivá a politická otázka záležitosťou výkonnej moci, ktorá sa (v demokracii) zodpovedá parlamentu a v konečnom dôsledku voličom, nie súdom,“ rozhodli sudcovia.