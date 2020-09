Suga telefonoval s Mun Če-inom o možnom riešení napätých vzťahov

Tokio 24. septembra (TASR) - Nový predseda vlády Japonska Jošihide Suga povedal vo štvrtok v telefonickom rozhovore prezidentovi Južnej Kórey Mun Če-inovi, že ich susedné krajiny by mali pracovať na vyriešení svojich napätých vzťahov. Informovala o tom agentúra AP.



Tento telefonický rozhovor bol prvým kontaktom medzi lídrami oboch krajín za obdobie deviatich mesiacov, píše AP.



Vzťahy medzi Japonskom a Južnou Kóreou sa počas pôsobenia Sugovho predchodcu Šinzóa Abeho zhoršili aj v súvislosti so spormi z obdobia japonskej koloniálnej vlády v rokoch 1910-45, pripomína agentúra.



Suga podľa svojich slov juhokórejskému prezidentovi povedal, že situácia v oblasti vzťahov medzi oboma krajinami je v súčasnosti veľmi vážna a nemala by zostať bez riešenia.



Spolupráca medzi Japonskom a Kóreou je podľa neho kľúčová v postupe voči KĽDR i v ďalších záležitostiach.



Súčasný spor medzi Kóreou a Japonskom podľa AP vyvolalo rozhodnutie juhokórejského súdu, podľa ktorého by mali japonské priemyselné podniky vyplatiť odškodné obetiam nútených prác z japonského koloniálneho obdobia. Tokio považuje tému odškodnenia za uzavretú dohodou z roku 1965.



Japonsko zaviedlo okrem iného sprísnené kontroly vývozu dôležitého výrobného materiálu do Južnej Kórey. Soul obvinil Tokio, že za rozhodnutie juhokórejského súdu sa hospodársky mstí.



Suga sa stal japonským premiérom minulý týždeň po tom, ako jeho predchodca Abe odstúpil zo zdravotných dôvodov.