Súhrn najdôležitejších udalostí z prezidentských volieb v USA

Washington 6. novembra (TASR) - V USA sa o 21.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) uzavreli posledné volebné miestnosti v štáte Aljaška. V počte získaných hlasov voliteľov zatiaľ vedie republikánsky kandidát Donald Trump. Ten zvíťazil v Severnej Karolíne a v štáte Georgia, ktoré patria k dvom zo siedmich kľúčových štátov v tohtoročných voľbách.Demokratická strana stratila väčšinu v Senáte, ktorú držala od roku 2020. Republikáni nad demokratickými kandidátmi zvíťazili v štáte Ohio a Západná Virgínia.Kto získa väčšinu v Snemovni reprezentantov zatiaľ nie je jasné. Predpokladá sa však, že by ju mali obhájiť republikáni.TASR pri príležitosti amerických prezidentských volieb prináša súhrn doteraz najdôležitejších udalostí:Washington 6. novembra (TASR) - V kľúčovom americkom štáte Georgia zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump a pripísal si 16 hlasov voliteľov. Odhaduje to televízia CNN po sčítaní 97 percent hlasov, informuje TASR.Washington 6. novembra (TASR) - V kľúčovom štáte Severná Karolína zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump a pripísal si 16 hlasov voliteľov. Odhadujú to agentúry Reuters a AP, informuje TASR.Washington 6. novembra (TASR) - Volebný tím amerického exprezidenta Donalda Trumpa sa presúva z jeho vily Mar-a-Lago na Floride do kongresového centra, kde sa tento opätovný republikánsky kandidát na prezidenta chystá vystúpiť s prejavom. Informuje o tom TASR na základe správ televízie CNN a agentúry Reuters.Washington 6. novembra (TASR) - Republikánska strana si víťazstvom volieb v štátoch Západná Virgínia a Ohio zrejme zaistila väčšinu kresiel v Senáte USA. Hornú komoru Kongresu doteraz kontrolovali demokrati, ktorí prišli o dva mandáty. Odhaduje to agentúra Reuters aj stanica Fox News, píše TASR.Washington 6. novembra (TASR) - Volebný štáb republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa vníma doterajšie výsledky pozitívne a je čoraz optimistickejší. Podľa predbežných výsledkov vedie nad demokratkou Kamalou Harrisovou aj vo viacerých kľúčových štátoch. TASR informuje podľa televízie CNN a denníka New York Times.Washington 6. novembra (TASR) - Šéfka volebného tímu demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej - Jen O’Malley Dillonová - v stredu uviedla, že výsledky hlasovania nebudú známe ešte niekoľko najbližších hodín. Zároveň vyjadrila optimizmus, že úradujúca viceprezidentka USA má stále otvorenú cestu k víťazstvu. TASR informuje podľa stanice CNN.Washington 6. novembra (TASR) - Demokratická kandidátka na post amerického prezidenta Kamala Harrisová dostala podľa exit pollu agentúry Edison Research 54 percent hlasov žien v utorkových voľbách, kým jej republikánsky súper Donald Trump 44 percent. Exprezident tak mal o dva percentuálne body viac ako v exit polle pred štyrmi rokmi v súboji s Joeom Bidenom, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.Washington 6. novembra (TASR) - Krátko pred uzatvorením prvých volebných miestností v prezidentských voľbách v USA vyjadril republikánsky kandidát a americký exprezident Donald Trump bez uvedenia konkrétnych dôkazov pochybnosti v súvislosti s výsledkami hlasovania v kľúčovom štáte Pensylvánia. TASR informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.Washington/Montpelier 6. novembra (TASR) - Senátor zo štátu Vermont Bernie Sanders obhájil svoj mandát a funkciu senátora bude zastávať ďalších šesť rokov. Sanders kandidoval ako nezávislý, avšak podporuje Demokratickú stranu. Vo voľbách porazil republikánskeho kandidáta Geralda Malloya. Jeho víťazstvo odhaduje agentúra AP.Moskva 6. novembra (TASR) - Obvinenia voči Rusku ohľadne zasahovania do amerických prezidentských volieb nie sú ničím iným než "zlomyseľným ohováraním", uviedlo v stredu ruské veľvyslanectvo v Spojených štátoch. TASR informuje podľa agentúry Reuters.