Washington 11. júla (TASR) - Lídri členských štátov NATO sa v stredu zhodli na znení záverečného vyhlásenia z prebiehajúceho summitu vo Washingtone, informuje TASR.Vo vyhlásení uviedli, že budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii, a vyjadrili Ukrajine podporu na ceste k členstvu v Aliancii. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zároveň oznámil vojenskú podporu pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd eur.Slovensko rovnako ako ostatných 31 členských krajín vyjadrilo podporu záverečnému dokumentu summitu. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho SR súhlasila aj s časťou vyhlásenia, v ktorej sa uvádza, že Ukrajina sa stane členom NATO pod podmienkou, že s tým budú spojenci súhlasiť.Lídri členských krajín vo vyhlásení zo summitu tiež uviedli, že Čína sa stala rozhodujúcim podporovateľom vojnového úsilia Ruska na Ukrajine a Peking naďalej predstavuje systémové výzvy pre Európu a bezpečnosť. Čína toto vyhlásenie kritizuje, podľa nej je plné bojovnej rétoriky a obsahuje provokácie, lži a ohováranie.TASR pri tejto príležitosti prináša súhrn najdôležitejších udalostí zo summitu NATO vo Washingtone:Washington 10. júla (TASR) - Lídri členských krajín NATO na summite vo Washingtone v stredu prisľúbili Ukrajine v priebehu budúceho roka vojenskú pomoc vo výške najmenej 40 miliárd eur. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Peking 11. júla (TASR) - Čína kritizuje vyhlásenie zo summitu NATO, ktoré je podľa nej plné bojovnej rétoriky a obsah týkajúci sa Číny obsahuje provokácie, lži a ohováranie, uviedol vo štvrtok hovorca čínskej diplomatickej misie pri Európskej únii. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.Washington 11. júla (TASR) - Prehlbujúce sa väzby Číny s Ruskom sú dôvodom na "hlboké znepokojenie", uviedli v stredu lídri členských krajín NATO a zároveň obvinili Peking z toho, že podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.Washington 10. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu privítal rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena posilniť obranu vzdušného priestoru Ukrajiny. Na summite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone však upozornil na s tým súvisiace možné následky pre krajiny východného krídla NATO, píše TASR.Washington 11. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vo Washingtone stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stretnutie sa konalo v noci na štvrtok počas summitu Severoatlantickej aliancie. Podľa slovenského prezidenta viedli s ukrajinským lídrom otvorený a priamy rozhovor, píše TASR.Washington 10. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu vyjadril očakávanie, že USA zostanú silným spojencom NATO bez ohľadu na výsledky amerických volieb, informuje TASR.Washington 10. júla (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz označil doterajšiu podporu Ukrajiny systémami protivzdušnej obrany za veľký krok. Takisto tejto krajine prisľúbil ďalšie takéto systémy, informuje TASR podľa agentúr DPA a Reuters.Washington 10. júla (TASR) - Poľsko očakáva neústupčivú a konzistentnú politiku na posilnenie obrany Severoatlantickej aliancie, uviedol v stredu poľský prezident Andrzej Duda. TASR informuje podľa agentúry PAP.Washington 10. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu sľúbil pevnú podporu Ukrajine zo strany Británie. Minister obrany John Healey žiadal zvýšenie výdavkov na obranu na 2,5 percenta HDP. TASR informuje podľa agentúr AFP, Reuters a stanice BBC.Washington 10. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu požiadal, aby Severoatlantická aliancia vyvíjala viac úsilia na svojom južnom krídle. Upozornil aj na bezpečnosť v spojitosti s terorizmom či kybernetickými hrozbami a vyjadrenie solidarity s Ukrajinou. TASR informuje na základe jeho vyjadrení počas summitu NATO vo Washingtone.Varšava 10. júla (TASR) - Ak by nebol na summite NATO v roku 2008 zablokovaný vstup Ukrajiny a Gruzínska do Severoatlantickej aliancie, konflikt na Ukrajine by nevypukol. Uviedol to poľský prezident Andrzej Duda v rozhovore pre pravicovú televíziu Republika TV odvysielanom v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.