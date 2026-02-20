< sekcia Zahraničie
Šuicová bude ministrom EÚ vysvetľovať účasť na zasadnutí Rady mieru
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú v pondelok rokovať aj o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe.
Autor TASR
Brusel 20. februára (TASR) - Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová bude v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli informovať ministrov o svojej ceste do Spojených štátov a účasti na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru. Podľa viacerých krajín na to Európska komisia (EK) nemala mandát, informuje TASR na základe správy stanice Euronews.
Šuicová sa na podujatí vo Washingtone zúčastnila ako pozorovateľka, čo vyvolalo kritiku Francúzska, Belgicka, Španielska, Írska, Slovinska či Švédska. Krajiny na čele s Francúzskom tvrdia, že EK pre to nedostala potrebný súhlas členských štátov. Viaceré členské štáty EÚ považujú Radu mieru za orgán, ktorý môže podkopávať medzinárodné právo.
Práve na tieto otázky sa budú šéfovia diplomacií členských štátov pýtať, uviedli zdroje pre Euronews. Hovorkyňa EK Paula Pinhová vo štvrtok účasť Šuicovej obhajovala s tým, že EÚ musí byť pri rokovacom stole. „Inak budeme len platcom, nie aktérom“ pri budúcej obnove Pásma Gazy, vyhlásila.
Na štvrtkovom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone sa zúčastnilo 14 krajín EÚ. Bulharsko a Maďarsko ako plnohodnotní členovia, ďalších dvanásť štátov v úlohe pozorovateľov. Slovensko zastupoval šéf diplomacie Juraj Blanár.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú v pondelok rokovať aj o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe.
Šuicová sa na podujatí vo Washingtone zúčastnila ako pozorovateľka, čo vyvolalo kritiku Francúzska, Belgicka, Španielska, Írska, Slovinska či Švédska. Krajiny na čele s Francúzskom tvrdia, že EK pre to nedostala potrebný súhlas členských štátov. Viaceré členské štáty EÚ považujú Radu mieru za orgán, ktorý môže podkopávať medzinárodné právo.
Práve na tieto otázky sa budú šéfovia diplomacií členských štátov pýtať, uviedli zdroje pre Euronews. Hovorkyňa EK Paula Pinhová vo štvrtok účasť Šuicovej obhajovala s tým, že EÚ musí byť pri rokovacom stole. „Inak budeme len platcom, nie aktérom“ pri budúcej obnove Pásma Gazy, vyhlásila.
Na štvrtkovom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone sa zúčastnilo 14 krajín EÚ. Bulharsko a Maďarsko ako plnohodnotní členovia, ďalších dvanásť štátov v úlohe pozorovateľov. Slovensko zastupoval šéf diplomacie Juraj Blanár.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú v pondelok rokovať aj o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe.