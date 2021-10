Šuicová: Konferencia o budúcnosti EÚ zohľadní názory občanov

Štrasburg 15. októbra (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v piatok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu otvorila štvrtý európsky občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy (COFEU), ktorý je tematicky zameraný na postavenie EÚ vo svete a migráciu.



Šuicová, ktorá je zároveň aj spolupredsedníčkou Výkonnej rady COFEU, pred 200 účastníkmi z 27 krajín EÚ upozornila, že "cesta naspäť neexistuje", lebo táto konferencia navždy predefinuje európsku cestu spolurozhodovania. "Začíname od koreňov, od občanov, aby sme sformulovali myšlienky o našej budúcnosti," uviedla.



Štvrtý panel sa zameral na otázky a výzvy spojené s migráciou a jej riadením, čo má priamu súvislosť aj s demografiou a starnutím európskej populácie, a na zahraničnú dimenziu európskej politiky. To sa týka priamo zahraničnej politiky, no tiež bezpečnosti a obrany, svetovej obchodnej politiky, susedskej politiky a rozširovania EÚ, ako aj rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a civilnej ochrany.



Účastníci sa stretnú s expertmi na uvedené témy, budú hovoriť s nimi a medzi sebou, vytvoria viaceré skupiny a podskupiny a zvolia spomedzi seba "ambasádorov", ktorí budú výsledok debát a navrhnuté riešenia na budúci rok tlmočiť poslancom EP a predstaviteľom inštitúcií EÚ.



Celkovo 800 účastníkov rozdelených po 200 do štyroch tematických panelov vybrali náhodne z vyše 400 miliónov ľudí žijúcich v Únii. Vybraní boli podľa piatich kritérií: zastúpená musela byť každá členská krajina; všetky vekové kategórie; pohlavie; vidiecka aj mestská oblasť a tiež rôzne sociálne a profesijné postavenie. Snahou organizátorov bolo do diskusií zatiahnuť čo najviac mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov.



Šuicová ocenila, že konferencia sa naozaj opiera o rozmanitosť ľudí a myšlienok, a upozornila, že takáto úroveň priameho zapojenia občanov nebola nikdy v EÚ odskúšaná.



Pre novinárov na COFEU uviedla, že mladí tvoria tretinu všetkých účastníkov konferencie, ktorá je podľa nej inovatívna v tom, že prvýkrát samotní občania a nie politici poukazujú na problémy a navrhujú ich riešenia a odporúčania.



Chorvátska eurokomisárka, ktorá bola v minulosti učiteľkou, starostkou mesta Dubrovník a europoslankyňou, priznala, že politici by vždy mali počúvať ľudí a dbať na ich názory, a to na každej úrovni politiky.



Pripomenula, že ona ako človek, ktorý zažil vojnu spojenú s rozpadom bývalej Juhoslávie, si želá, aby mladí Európania nemuseli nikdy zažiť tento pocit a naplno si užívali demokraciu a slobodu. Zároveň však dodala, že nič nie je zadarmo, ani sloboda a demokracia, mladí ľudia nemôžu stáť stranou, nevšímať si, čo sa deje. Spresnila, že Únia dnes čelí výzvam zvnútra aj zvonku, keď jej základné hodnoty sú spochybňované a útočí sa na ne. "Treba hovoriť o našej spoločnej budúcnosti a tiež skúmať, kde môžeme očakávať viac," vysvetlila.



Podľa jej slov EÚ chce naozaj počúvať svojim ľuďom. Uviedla, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová opakovane hovorí, že názory zozbierané cez digitálnu platformu, kde bolo do piatka vyše 31.000 príspevkov, ako aj návrhy zrodené z diskusných panelov, budú zohľadnené a zaradené do tvorby budúcej celoeurópskej politiky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)