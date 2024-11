Šuicová vysvetľovala, ako chce riešiť vzťahy s krajinami Stredomoria

Brusel 5. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) - najmä z výboru pre zahraničné veci (AFET) - v utorok popoludní vypočúvali Dubravku Šuicovú. Chorvátska kandidátka na post v Európskej komisii (EK) by mala mať na starosti región Stredomoria. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Šuicová vo svojom úvodnom vyhlásení zdôraznila význam stredomorského regiónu pre Európu. Poukázala tiež na rastúci vplyv Ruska a Číny, potrebu pracovať na iniciatíve trans-stredomorskej spolupráce, ktorá má posilniť energetickú bezpečnosť Európy, lepšie chrániť životné prostredie a riadiť migráciu.



Podľa jej slov stredomorský región stojí na "kritickej križovatke" pre mier a bezpečnosť a EÚ musí dať krajinám tohto regiónu jasne najavo, že je ich prvým partnerom, pokiaľ ide o riešenie demokratických otázok, výziev spojených so zmenou klímy a hospodárskych problémov.



Poslancom povedala, že jednou z jej priorít bude nový Pakt pre Stredomorie, ktorý by mal podobu "partnerstva rovných".



Vyhlásila, že je potrebná nová stratégia pre Blízky východ s riešením dvoch nezávislých štátov. Táto stratégia má podporiť Palestínsku samosprávu pri jej reformách a nastoliť mier v Libanone. Zdôraznila tiež, že je odhodlaná užšie spolupracovať s krajinami Perzského zálivu na strategických partnerstvách s každou zo šiestich krajín.



Poslanci Z AFET a tiež z výborov pre občianske slobody a spravodlivosť, zamestnanosť a podvýboru pre ľudské práva sa jej pýtali najmä na to, ako chce urobiť z EÚ silnejšieho hráča na Blízkom východe a v južnom susedstve, aké iniciatívy chystá a či bude presadzovať strategickejšie dohody o partnerstve podobné tým, ktoré už EÚ uzavrela s Egyptom a Tuniskom.



Šuicová odpovedala, že okamžite začne pripravovať nový Pakt pre Stredomorie, vrátane dohôd podobných tým s Tuniskom a Egyptom a posilňovania obchodných väzieb s týmito krajinami. Skonštatovala, že EÚ je "veľkým platcom, ale nie veľkým hráčom" v tomto regióne, čo je podľa nej potrebné zmeniť. Zdôraznila, že už prebiehajú rokovania o dohode o strategickom partnerstve EÚ s Jordánskom a vyjadrila nádej, že sa dohoda uzavrie aj s Marokom.



Čelila aj otázkam o tom, ako mieni riešiť citlivú otázku Úradu OSN pre pomoc a prácu palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Ak sa podľa nej potvrdí, že Izrael chce agentúru zakázať, EÚ bude pokračovať vo financovaní UNRWA a Palestínskej samosprávy, ktorá je hlavným palestínskym partnerom pre budúci proces budovania štátu.



Pestrú zmes otázok doplnili aj tie o nelegálnej migrácii, návratovej politike, o nezákonných provokáciách a porušovaní medzinárodného práva zo strany Turecka vo východnom Stredomorí či o presadzovaní doložky o ľudských právach v dohodách o migrácii s tretími krajinami.



Šuicová uviedla, že je odhodlaná dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu, pričom zdôraznila, že všetky dohody EÚ zahŕňajú ochranu ľudských práv a že existujú klauzuly a mechanizmy, cez ktoré to Únia monitoruje.



Rozhodnutia o výsledkoch vypočutí postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi ich výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.