Súkromná TV stanica v Bulharsku prepúšťa moderátorku pre aktivizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Oliver Ondráš

V reakcii na piatkové zhromaždenie hovorkyňa televízie pre AFP uviedla, že bTV sa nepodvolí vonkajšiemu tlaku.

Autor TASR
Sofia 22. decembra (TASR) - Popredná bulharská súkromná televízna stanica bTV v pondelok oznámila, že pre opakované porušovanie interných redakčných pravidiel ukončuje spoluprácu s moderátorkou Marijou Cancarovovou, ktorá viedla politické diskusné relácie. Stanica vo svojom vyhlásení zdôraznila, že netoleruje „politický aktivizmus“.

Ako informovala agentúra AFP, na znak solidarity s Cancarovovou sa minulý piatok pred televíznou stanicou zišli stovky ľudí, ktorí reagovali na medializované nezhody moderátorky s vedením bTV. Ďalšia demonštrácia je naplánovaná na utorok.

V reakcii na piatkové zhromaždenie hovorkyňa televízie pre AFP uviedla, že bTV sa nepodvolí vonkajšiemu tlaku. Potvrdila, že televízia začala konanie o ukončení pracovného pomeru Cancarovovej.

Cancarovová, ktorá okrem kritických komentárov v éteri obvinila svojho nadriadeného z ovplyvňovania redakčného obsahu, v pondelok na sociálnych sieťach uviedla, že ju stiahli z rannej relácie.

Asociácia európskych novinárov Bulharska vo svojom vyhlásení vyjadrila obavy, že v krajine hrozí ďalšie odstraňovanie kritických hlasov z vysielania.

Organizácia Reportéri bez hraníc zaradila Bulharsko vo svojom rebríčku za rok 2025 na 70. miesto a upozornila, že sloboda tlače v tejto krajine so 6,4 milióna obyvateľov je „krehká“ a „nestabilná“.

Po masívnych protestoch proti korupcii v roku 2020 zažilo Bulharsko sedmoro predčasných volieb. Ďalšie voľby sú veľmi pravdepodobné po tom, čo začiatkom decembra, po novej vlne protikorupčných zhromaždení, podala demisiu ďalšia vláda.
.

