Sullivan: Bez vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu by Putin triumfoval

Washington 4. decembra (TASR) - Ukončenie americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu by umožnilo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi triumfovať vo vojne na Ukrajine. Uviedol to v pondelok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Kongres USA sa musí rozhodnúť, či bude naďalej podporovať boj za slobodu na Ukrajine ako súčasť 50-člennej koalície, ktorú vybudoval prezident (Joe) Biden, alebo... ignorovať lekcie, ktoré nás naučila história, a nechať Putina, aby triumfoval," povedal Sullivan novinárom v Bielom dome.



"Ide o neúprosnú voľbu a dúfame, že Kongres urobí správnu voľbu," dodal.



Biden v októbri požiadal Kongres o uvoľnenie približne 105 miliárd dolárov v rámci bezpečnostného balíka, ktorý okrem iného obsahuje aj rozsiahlu vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael.



Niektorí konzervatívni republikáni, zástancovia tzv. tvrdej línie ďalšiu pomoc pre Kyjev odmietajú a Kongres preto už niekoľko mesiacov čelí patovej situácii v otázke financovania amerických federálnych úradov.



Biely dom v pondelok upozornil, že ak Kongres do konca roka neschváli nové finančné prostriedky, nebude už z čoho poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine. "Na splnenie tejto úlohy nie je k dispozícii žiaden čarovný mešec. Došli nám peniaze - a takmer už aj čas... Toto nie je problém pre budúci rok. Čas pomôcť demokratickej Ukrajine v boji proti ruskej agresii je práve teraz. Kongres musí konať," uviedla riaditeľka Úradu pre riadenie a rozpočet Bieleho domu (OMB) Shalanda Youngová v liste predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi.



Spojené štáty sú najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci pre Kyjev. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na tento účel vyčlenili takmer 44 miliárd dolárov a opakovane prisľúbili pomáhať Kyjevu "tak dlho, ako to bude potrebné". Odpor niektorých republikánov však budúce dodávky pomoci ohrozuje.