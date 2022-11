Sullivan: Biden dúfa v priame výmeny názorov s čínskym prezidentom

Nusa Dua 13. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden očakáva, že na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa podarí identifikovať oblasti možnej spolupráce USA a Číny. Lídri oboch štátov budú diskutovať o bilaterálnych vzťahoch v pondelok v rámci summitu skupiny G20, ktorý sa koná na indonézskom ostrove Bali.



Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu podľa agentúry AFP povedal, že Biden dúfa v "priame" výmeny názorov s čínskym prezidentom, ale aj v nájdenie námetov na "spoluprácu v podstatných otázkach".



"Spojené štáty sú pripravené na tvrdú konkurenciu s Čínou, ale neusilujú o konflikt, ani o konfrontáciu," povedal Sullivan novinárom na palube lietadla Air Force One, ktoré neskôr (popoludní SEČ) pristálo na Bali.



Biden, ktorý v pondelok bude mať prvé osobné stretnutie so Si Ťin-pchingom ako prezident Spojených štátov, načrtol svoje názory na vzťahy s Čínou počas víkendového summitu s lídrami krajín juhovýchodnej Ázie, z ktorých viaceré majú námorné spory s Pekingom.



Biden na summite združenia ASEAN povedal, že všetky krajiny - vrátane Spojených štátov a Číny - by sa mali riadiť "dobre stanovenými pravidlami" - vrátane slobody pohybu lodí - "zdržať sa používania zastrašovania, nátlaku alebo agresie".