Sullivan: Biden upozorní Putina na možné následky vpádu na Ukrajinu

Washington 6. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden dá ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi jasne najavo, že Rusko v prípade vojenskej ofenzívy na Ukrajinu zaplatí vysokú cenu. Povedal to v pondelok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Informovala o tom agentúra DPA.



Biden a Putin v utorok absolvujú summit prostredníctvom videokonferencie. Putin môže podľa Sullivana v prípade ofenzívy na Ukrajinu očakávať "značné hospodárske protiopatrenia zo strany USA a Európskej únie, ktoré spôsobia významné a vážne hospodárske škody".



Biden však podľa svojho poradcu v rozhovore takisto upozorní na to, že na vyriešenie tejto krízy existuje aj diplomatická cesta.



Biden sa pred utorkovým telefonátom porozpráva s kľúčovými európskymi spojencami, aby skoordinovali svoje posolstvo. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken bude pred videorozhovorom prezidentov hovoriť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Biden a Putin by v utorok mali hovoriť aj o kybernetickej bezpečnosti, iránskom jadrovom programe a ďalších medzinárodných konfliktoch, píše DPA.