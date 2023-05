Sullivan sa v Džidde stretol so saudskoarabským korunným princom

Dubaj 8. mája (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu v saudskoarabskej Džidde rokoval so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. S predstaviteľmi Indie a Spojených arabských emirátov (SAE) tiež hovorili o bezpečnosti a prosperite Blízkeho východu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Sullivan a bin Salmán prehodnotili strategické vzťahy, pričom na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia americkej vlády.



Sullivan neskôr absolvoval rozhovory s indickým poradcom pre národnú bezpečnosť Adžitom Dovalom a korunným princom SAE šejkom Muhammadom bin Zajdom Nahajánnom.



Tieto stretnutia mali podľa Bieleho domu za cieľ podporiť zdieľanú víziu bezpečnejšieho a viac prosperujúceho Blízkeho východu prepojeného s Indiou a so svetom.



Biden počas prezidentskej kampane vyhlasoval, že voči saudskoarabskému princovi by mali byť vyvodené dôsledky za vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Zabili ho v októbri 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.



Americký prezident však vlani v júli navštívil Saudskú Arábiu v úsilí získať jej kráľovstva pri udržiavaní cien energií pod kontrolou. Tie prudkým zvýšením zareagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu.