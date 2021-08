Sullivan: Taliban sľúbil bezpečný prechod civilistov na letisko

Washington 17. augusta (TASR) - Militantné hnutie Taliban sľúbilo zaistiť bezpečný prechod civilistov na letisko v afganskej metropole Kábul, odkiaľ sa chcú dostať z krajiny, uviedol v utorok poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



"Taliban nás informoval, že je pripravený zaistiť bezpečný prechod civilistov na letisko," povedal podľa agentúry AFP Sullivan novinárom v Bielom dome.



Taktiež uviedol, že USA sa s Talibanom "rozprávajú" aj o harmonograme odsunu tisícov amerických občanov a Afgancov, ktorí z krajiny unikajú na amerických vojenských lietadlách.



Sullivan zároveň oznámil, že americký prezident Joe Biden nehovoril so žiadnym zo svetových lídrov odvtedy, ako Kábul padol do rúk Talibanu.



"Ja, minister zahraničných vecí (Antony) Blinken a niekoľko ďalších vedúcich pracovníkov tímu je pravidelne v kontakte so zahraničnými partnermi a máme v úmysle tak robiť v najbližších dňoch," dodal Sullivan.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.