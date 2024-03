Sullivan: USA budú podporovať Ukrajinu všetkými dostupnými spôsobmi

Kyjev 21. marca (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v stredu počas návštevy v Kyjeve avizoval, že veľký balík pomoci zo strany USA, ktorý je niekoľko mesiacov blokovaný republikánmi, sa "na Ukrajinu dostane", a prisľúbil, že podpora Washingtonu bude pokračovať.



"Z nášho pohľadu sme si istí, že to zvládneme. Poskytneme túto pomoc Ukrajine," povedal Sullivan na spoločnej tlačovej konferencii po stretnutí so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom.



Podľa agentúry Reuters citovanej agentúrou TASR Sullivan neuviedol žiadny časový plán pre doručenie pomoci pre Ukrajinu, ale povedal, že nie je potrebné hovoriť o nejakom "pláne B".



Reuters podotkol, že Sullivan zjavne zaujal odmietavý postoj k myšlienke, že pomoc pre Ukrajinu by mohla byť vo forme pôžičky.



"Som si istý, že prejde plán A. V snemovni pri hlasovaní získame pre balík pomoci pre Ukrajinu silnú podporu oboch strán," vyhlásil Sullivan.



Podľa britskej stanice BBC Sullivan súčasne deklaroval, že Washington naďalej verí, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá a vybuduje "svetlejšiu budúcnosť pre ukrajinský ľud, silnejšiu demokraciu, stabilnú a bezpečnú krajinu, ktorá dokáže odraziť budúcu agresiu".



"My budeme vaším partnerom na každom kroku," ubezpečoval poradca amerického prezidenta Joea Bidena.



Pripomenul, že Spojené štáty stoja po boku Ukrajiny od samého začiatku vojny s Ruskom. "Podporovali sme vás a budeme v tom pokračovať každý deň všetkými možnými spôsobmi," uviedol Sullivan.



Ruské jednotky okupujú viac ako šestinu územia Ukrajiny a po minuloročnom odrazení ukrajinskej protiofenzívy opäť útočia. Moskve sa darí na východe napredovať, pretože ukrajinské jednotky zápasia s nedostatkom delostreleckých nábojov, majú problémy so živou silou a kvalitou svojich obranných opevnení, doplnil Reuters.



Jermak na tlačovej konferencii v Kyjeve informoval, že so Sullivanom diskutovali o súčasných potrebách Ukrajiny na bojisku, o júlovom summite vojenskej aliancie NATO vo Washingtone a o mierovom summite vo Švajčiarsku, ktorý chce Kyjev uskutočniť túto jar.



Rusko naň Ukrajina neplánuje pozvať. Rokovania summitu by mali vychádzať z vízie mieru, ktorú pred časom predostrel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho plán počíta s úplným stiahnutím ruských jednotiek, ktoré Moskva odmietla ako nepriechodné.



Jermak na brífingu so Sullivanom vyjadril nádej, že na summite by sa mohla zúčastniť Čína, ktorá je pritom považovaná za spojenca Ruska a ktorá má s Moskvou hlboké ekonomické väzby.



Reuters doplnil, že účasť Číny na summite by sa považovala za veľkú diplomatickú výhru pre Ukrajinu.