USA neuvažujú o poskytnutí jadrových zbraní Ukrajine

Washington 1. decembra (TASR) – Spojené štáty nezvažujú možnosť vrátiť na Ukrajinu jadrové zbrane, akých sa vzdala po rozpade Sovietskeho zväzu. Uviedol to v nedeľu poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Sullivan sa vyjadril po otázke o novembrovom článku denníka New York Times, podľa ktorého niektorí nekonkretizovaní západní predstavitelia naznačili, že by americký prezident Joe Biden mohol pred odchodom z funkcie poskytnúť Ukrajine takéto zbrane.



"O tom sa neuvažuje, nie. Ukrajine poskytujeme vo zvýšenej miere rôzne konvenčné kapacity, aby sa mohla účinne brániť a preniesť boj k Rusom, nedávame im nukleárne kapacity," povedal poradca pre televíziu ABC.



Rusko minulý týždeň označilo myšlienku dodania jadrových zbraní Kyjevu za "absolútne šialenstvo" s tým, že zabrániť takémuto scenáru bolo jedným z dôvodom, prečo Moskva poslala vojakov na Ukrajinu.



Kyjev zdedil jadrové zbrane po Sovietskom zväze po jeho rozpade v roku 1991, no vzdal sa ich na základe dohody z roku 1994, známej ako Budapeštianske memorandum, a to výmenou za bezpečnostné záruky Ruska, USA a Británie.