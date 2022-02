Sullivan: USA vyslali svojej jednotky do Európy na obranu územia NATO

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Washington 6. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty neposielajú svojich vojakov do Európy, aby začali vojnu s Ruskom.Sullivan to uviedol v rozhovore pre televíziu Fox News a po tom, čo Spojené štáty do Nemecka a východnej Európy presunuli 3000 svojich vojakov.Podľa Sullivana má prezident Biden. Spresnil, že USA vyslali svojej jednotkySullivan pre program Meet the Press televízie NBC konštatoval, žepovedal Sullivan.Podľa neho Biden zjednotil spojencov,Ukrajina v nedeľu trvala na tom, že šanca vyriešiť rastúce napätie s Ruskom prostredníctvom diplomacie je väčšia ako možnosť, že dôjde k útoku.AFP pripomenula, že americkí predstavitelia opakovane varovali, že Kremeľ zhromaždil pozdĺž hranice so svojím prozápadným susedom 110.000 vojakov. Nateraz však stále nie je jasné, či sa ruský prezident Vladimir Putin skutočne odhodláva na inváziu.Predstavitelia amerických tajných služieb v posledných dňoch informovali amerických Kongres a európskych spojencov, že ruské jednotky nahromadené na hraniciach s Ukrajinou zvyšujú svoju početnosť rýchlosťou, ktorá by Putinovi poskytla palebnú silu, ktorú potrebuje na rozsiahlu inváziu – asi 150.000 vojakov – v priebehu niekoľkých týždňov.Sullivan v rozhovore pripustil, že vojenské operácie Ruskej federácie môžu mať mnoho podôb, vrátane možnosti anexie území na východnej Ukrajine, známych ako Donbas, hybridných operácií, kybernetických útokov, politickej destabilizácie, pričom v hre podľa neho je ajAFP poznamenala, že Rusko popiera, že by malo takéto plány.