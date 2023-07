Sullivan: USA sa pohnú vpred s predajom stíhačiek F-16 Turecku

Vilnius 11. júla (TASR) - Washington sa pohne vpred s prevodom stíhačiek F-16 Turecku. Spraví tak v konzultácii s americkým Kongresom. Oznámil to v utorok – len deň po tom, čo dala Ankara zelenú vstupu Švédska do NATO – poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Turecko, ktoré jediné spolu s Maďarskom stále neschválilo vstup Švédska do NATO, požiadalo USA v októbri 2021 o nákup stíhačiek F-16 v hodnote 20 miliárd dolárov. Nakúpiť chce aj takmer 80 modernizačných súprav pre svoje staršie stíhačky.



Pred summitom NATO, ktorý sa v utorok začal v litovskom Vilniuse, Sullivan povedal, že americký prezident Joe Biden dal jasne najavo, že "prevod podporuje". "Nepredniesol k tomu nijaké námietky... Má v úmysle sa s prevodom pohnúť vpred," uviedol Sullivan. Nespresnil, kedy by sa tak mohlo stať.



Bidenova vláda i tureckí predstavitelia odmietli počas rokovaní o námietkach Ankary akékoľvek spojenie medzi schválením vstupu Švédska do NATO a predajom stíhačiek F-16. Niektorí diplomati sa však domnievajú, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan záležitosť využíval, aby mohol vyvíjať na Washington tlak.



Aby Ankara vysvetlila svoje námietky voči vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, obvinila Štokholm z toho, že nedostatočne zasahuje proti ľudom, ktorých Turecko vníma ako teroristov. Išlo predovšetkým o členov Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považujú za teroristickú organizáciu i Spojené štáty a Európska únia.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg však v pondelok oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po rokovaní s ním a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vyjadril podporu pre prijatie Švédska do Severoatlantickej aliancie.



V pondelkovom vyhlásení Turecka a Švédska sa uvádza, že Švédsko zopakovalo, že nebude poskytovať oporu kurdským skupinám a bude aktívne podporovať snahy o oživenie prístupových rokovaní Turecka s EÚ.