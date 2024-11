Sullivan: USA sa pokúsia vyjednať dohodu aj v Pásme Gazy

Washigton 27. novembra (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v stredu vyhlásil, že USA sa opakovane pokúsia vyjednať prímerie v Pásme Gazy. Vyhlásil tak deň po tom, čo USA ohlásili uzavretie zmluvy o prímerí medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Prezident (Joe) Biden má v úmysle na tom začať pracovať už dnes a poverí svojich vyslancov, aby sa spojili s Tureckom, Katarom, Egyptom a ďalšími aktérmi v regióne," povedal Sullivan v rozhovore pre televíziu MSNBC.



Dosluhujúci prezident Biden predtým vyhlásil, že Spojené štáty "vyvinú ďalší tlak spolu s Tureckom, Egyptom, Katarom, Izraelom a ďalšími, aby dosiahli prímerie v Gaze." Dodal, že "rovnako, ako si Libanončania zaslúžia budúcnosť plnú bezpečnosti a prosperity, zaslúžia si ju aj obyvatelia Gazy."



Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom začalo platiť v stredu o 04.00 h miestneho času (03.00 h SEČ). V utorok večer o tom informoval americký prezident, keď podľa jeho slov obe strany prijali dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi a Francúzskom.



Podľa návrhu prímeria by sa izraelské pozemné jednotky mali do 60 dní stiahnuť z Libanonu. Hizballáh by sa mal v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 stiahnuť za rieku Litání, ktorá sa nachádza približne 30 kilometrov severne od hraníc.