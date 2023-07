Sullivan: USA začnú cvičiť ukrajinských pilotov v najbližších týždňoch

Washington 22. júla (TASR) - Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že Spojené štáty začnú s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 "v priebehu niekoľkých týždňov". Informovala o tom v piatok webová stránka stanice Sky News.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v ten istý deň v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Ukrajina by tieto americké stíhačky mala dostať pravdepodobne do konca tohto kalendárneho roka.



Ukrajina žiada Západ o dodávky stíhačiek a školenie jej pilotov, aby mohla úspešne čeliť vzdušnej prevahe Ruska. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajla Podoľaka Kiev potrebuje 80 stíhačiek F-16 na zrýchlenie protiofenzívy zameranej na vytlačenie ruských síl na juhu a východe Ukrajiny.



Americký prezident Joe Biden ešte v máji oznámil, že USA podporia spoločné medzinárodné úsilie o výcvik ukrajinských pilotov na spomínané stíhačky.



Ako poznamenala Sky News, výcvik by sa mal konať mimo Ukrajiny v Európe a mal by trvať niekoľko mesiacov.