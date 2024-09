Sullivan v Kyjeve: USA musia pre pomoc Ukrajine urobiť viac

Kyjev 14. septembra (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v sobotu uviedol, že skôr logistika než nevôľa spôsobila meškanie americkej pomoci Ukrajine. Zároveň však podotkol, že Washington potrebuje urobiť viac v záujme pomoci Kyjevu v boji proti invázii Ruska, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Nie je to otázkou politickej vôle. Je to otázka prekonania zložitej a komplikovanej logistiky," povedal Sullivan na fóre v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.



"Ale vzhľadom na to, proti čomu Ukrajina stojí, musíme urobiť viac a musíme to urobiť lepšie," dodal.



Sullivan zároveň vyjadril obavy z potenciálnych ruských útokov na jadrové elektrárne na Ukrajine.



"Rusi dokázali úplne drzo útočiť na civilnú energetickú infraštruktúru. Už predtým strieľali na ukrajinské jadrové elektrárne a myslím, že by sme toho mohli byť svedkami opäť," upozornil.



Sullivan súčasne uviedol, že americký prezident Joe Biden využije svoje zostávajúce mesiace v úrade na posilnenie pozície Ukrajiny. Biden sa podľa Sullivana stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Valnom zhromaždení OSN koncom septembra.



Biden je "rozhodnutý využiť tieto štyri mesiace na to, aby dostal Ukrajinu do najlepšej možnej pozície, aby zvíťazila," citovala Sullivana agentúra AFP.