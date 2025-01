Sullivan:K dohode medzi Izraelom a Hamasom by mohlo dôjsť tento týždeň

Washington 13. januára (TASR) - Dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by mohla byť uzavretá už tento týždeň. Pre agentúru Bloomberg to v pondelok uviedol poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Dodal však, že neexistujú žiadne záruky, že k dohode skutočne dôjde. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Sullivan v rozhovore pre Bloomberg uviedol, že administratíva odchádzajúceho prezidenta Joea Bidena je v kontakte s tímom Donalda Trumpa a snaží sa o jednotný postup v tejto otázke. "Tlak, ktorý tu vznikol ku koncu funkčného obdobia prezidenta Bidena bol značný," povedal Sullivan. "Je to na spadnutie," vyhlásil. Bidenovo funkčné obdobie končí 20. januára, keď bude inaugurovaný Trump.



Reuters pripomína, že na rokovaniach medzi Hamasom a Izraelom sa počas uplynulého víkendu zúčastnil aj Trumpov budúci vyslanec pre Blízky východ Steven Witkoff. "Otázka znie: Dokážeme všetci spoločne využiť túto chvíľu a dokončiť to?" spýtal sa Sullivan, ktorý ozrejmil, že prezident Biden ho poveril, aby s Trumpovým tímom v tejto veci nadviazal blízku spoluprácu.



Katar, Egypt a Spojené štáty sa už viacero mesiacov pokúšajú sprostredkovať dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Doposiaľ sa im však nepodarilo zastaviť ničivý konflikt v Pásme Gazy, ktorý sa začal v októbri 2023 po útoku palestínskych militantov na Izrael.



Významný posun v rokovaniach nastal v posledných týždňoch mandátu prezidenta Bidena. Podľa zdrojov agentúry Reuters nastal najmä v noci na pondelok po rozhovoroch medzi šéfmi izraelských tajných služieb, Witkoffom a katarským premiérom. Katar zároveň dopoludnia Hamasu odovzdal "konečnú" verziu dohody o prímerí.