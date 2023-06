Sullivan:USA chcú rokovať s Ruskom a Čínou o kontrole jadrových zbraní

Washington 2. júna (TASR) – Vláda Spojených štátov ponúka Rusku a Číne rozhovory o kontrole jadrového zbrojenia bez predbežných podmienok. Neznamená to však, že nukleárne veľmoci nebudú brané na zodpovednosť za "bezohľadné správanie", uviedol v piatok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Namiesto čakania na urovnanie všetkých bilaterálnych rozporov je americká vláda pripravená viesť rozhovory s cieľom zabrániť vzniku nových konfliktov, povedal Sullivan vo Washingtone na zasadnutí organizácie Združenie pre kontrolu zbrojenia.



Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom roka oznámil, že Moskva pozastavuje svoju účasť na novej zmluve START, poslednej významnej dohode s USA o jadrovom odzbrojení. Tá obmedzuje počty jadrových zbraní oboch krajín a upravuje inšpekcie.



Sullivan uviedol, že USA budú Rusku naďalej vopred oznamovať štarty balistických striel a väčšie strategické cvičenia. Nebudú však Moskve poskytovať pravidelné podrobné informácie, ako to predpokladá zmluva START. "Tieto kroky prispejú k tomu, že Rusko nebude využívať výhody dohody, ktorej dodržiavanie odmieta, a že zostane zachovaná zásada reciprocity," zdôraznil.



Konštatoval tiež, že budúcnosť kontroly zbrojenia sa bude točiť okolo rýchlo rastúceho arzenálu a globálnej prítomnosti Číny. Peking podľa amerických odhadov smeruje k tomu, že do roku 2035 bude mať 1500 jadrových hlavíc, čo je takmer úroveň limitov, na ktorých sa v zmluve START dohodli USA a Rusko.



"Sme tiež pripravení viesť rozhovory s Čínou bez predbežných podmienok," uviedol Sullivan.