Sultán bol s Larídžáním, hovorili o iránsko-amerických rokovaniach
Podľa príspevku na platforme X Larídžání počas pobytu v Maskate vystríhal pred zasahovaním izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do týchto rokovaní.
Teherán 10. februára (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání sa v utorok stretol s ománskym sultánom Hajthamom bin Tárikom Ál Saídom v Maskate. K ich stretnutiu došlo len niekoľko dní po prvom kole rokovaní medzi predstaviteľmi Washingtonu a Teheránu, ktoré Omán sprostredkoval, píše TASR podľa agentúry AFP.
Ománska tlačová agentúra ONA informovala, že Larídžání so sultánom „diskutovali o najnovšom vývoji v iránsko-amerických rokovaniach“. Hovorili o „možnosti dosiahnutia vyváženej a spravodlivej dohody medzi oboma stranami a zdôraznili dôležitosť návratu k dialógu a rokovaniam“.
Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti sa stretol aj s ománskym ministrom zahraničných vecí Badrom al-Búsajdíom, ktorý sprostredkoval nepriame rokovania medzi Iránom a USA.
Podľa príspevku na platforme X Larídžání počas pobytu v Maskate vystríhal pred zasahovaním izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do týchto rokovaní. Spojené štáty vyzval, aby „zostali ostražité“ voči podľa jeho slov deštruktívnej úlohe Izraela, a to len krátko pred Netanjahuovou cestou do Washingtonu.
AFP dodáva, že Larídžání sa stretol aj s hovorcom jemenských povstalcov húsíov, ktorých Teherán dlhodobo podporuje. Podľa hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího sa tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti najbližšie vydá do Kataru.
Piatkové nepriame rokovania medzi predstaviteľmi Washingtonu a Teheránu sa sústredili výlučne na iránsky jadrový program. Teherán priebeh rokovaní v Ománe označil za pozitívny, Washington však krátko po ich skončení oznámil nové sankcie zamerané na obmedzenie vývozu ropy z Iránu. Napriek tomu americký prezident Donald Trump v piatok avizoval, že ďalšie kolo rozhovorov sa uskutoční začiatkom tohto týždňa.
