Sulyok: Chorvátsko je dôležitým spojencom Maďarska
Autor TASR
Budapešť 14. novembra (TASR) - Hospodárske vzťahy a vojna na Ukrajine boli medzi hlavnými témami piatkového rokovania maďarského prezidenta Tamása Sulyoka s prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovićom v Budapešti. O ich spoločnom vyhlásení po skončení schôdzky napísal server tenyek.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Naše hospodárske vzťahy – či už ide o investície v rôznych oblastiach, obchod alebo cestovný ruch – fungujú dobre,“ konštatovala maďarská hlava štátu, ktorá vyzdvihla pokrok vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Sulyok pripomenul, že 7. októbra bolo otvorené prepojenie maďarskej diaľnice M6 s chorvátskou diaľnicou A5, takže Budapešť, Záhreb a Osijek sú teraz vzájomne prepojené kvalitnou cestnou infraštruktúrou.
Chorvátsko podľa jeho slov zaujíma významné postavenie aj v oblasti dodávok energie pre Maďarsko. „Našu stratégiu určuje ochrana záujmov maďarských rodín ako prvoradý faktor, popri bezpečnosti dodávok a snahe o diverzifikáciu,“ dodal.
Maďarský prezident zdôraznil, že Chorvátsko je tiež dôležitým partnerom pri posilňovaní východného krídla NATO. Spomenul tiež, že pokiaľ ide o stredoeurópsku politiku, Maďarsko aj Chorvátsko podporujú proces vstupu krajín západného Balkánu do Európskej únie.
V súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou Sulyok poznamenal, že Budapešť je naďalej pripravená na zorganizovanie mierových rozhovorov. „Veríme, že mier je najdôležitejším základom sociálnej prosperity Európy,“ podčiarkol maďarský prezident.
Milanović podotkol, že vzťahy medzi Maďarskom a Chorvátskom boli v uplynulých 30 rokoch vynikajúce. „Väčšina nevyriešených otázok sa vyjasnila, napríklad otázka hraníc s menšinami žijúcimi na jej oboch stranách,“ spresnil.
„Vojna na Ukrajine sa musí zastaviť, čo si vyžaduje dialóg. Nie to je podstatné, že prečo, dôležité je to, ako to urobiť,“ povedal chorvátsky prezident a dodal, že démonizovanie protivníka či nedostatok dialógu nie sú riešením.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
