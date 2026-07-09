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Sulyok: Návrh 17. novely ústavy porušuje zásady právneho štátu
Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z funkcie z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií.
Autor TASR
Budapešť 9. júla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok sa domnieva, že návrh 17. novely ústavy predložený parlamentu porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu, demokracie a princípu deľby moci. Podľa servera magyarnemzet.hu to oznámila vo štvrtok tlačová kancelária Sándorovho paláca, sídla hlavy štátu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Inštitúcia prezidenta republiky doteraz fungovala v stabilnom ústavnom rámci. Sedemnásty dodatok k ústave prináša v tomto poriadku zlom. Hlava štátu, ktorá nastúpi po tomto dodatku, sa ujme úradu ako nástupca ústavne zvoleného, ale odvolaného prezidenta republiky prostriedkami v rozpore s právnym štátom, ako kandidát moci, ktorá ho odvolala, ako akýsi politický nominant,“ píše sa vo vyjadrení prezidenta.
„Legalizáciou tohto postupu sa súčasný prezident republiky stane aj väzňom politickej väčšiny, ktorá ho zvolila, pretože odteraz môže byť kedykoľvek odvolaný z funkcie, ak jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii už nezodpovedá cieľom prevládajúcej politickej moci,“ dodal Sulyok.
Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z funkcie z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií.
Oznámenie Sándorovho paláca týkajúce sa 17. dodatku k Ústave, ktorý premiér Péter Magyar predložil uplynulý víkend parlamentu, prezident zdieľal na svojej stránke na sociálnych sieťach. Ak návrh poslanci schvália, mandát úradujúceho prezidenta republiky zanikne nasledujúci deň.
V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Sulyoka. Oznámil to v pondelok v Národnom zhromaždení Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku.
Ministerský predseda povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil na štvrtok o 18.00 h protestné zhromaždenie, ktoré sa má konať pred Sándorovým palácom.
Demonštráciu spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP pod názvom „STOP svojvôli“. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy predloženej vládnou stranou Tisza, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Sulyok.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Inštitúcia prezidenta republiky doteraz fungovala v stabilnom ústavnom rámci. Sedemnásty dodatok k ústave prináša v tomto poriadku zlom. Hlava štátu, ktorá nastúpi po tomto dodatku, sa ujme úradu ako nástupca ústavne zvoleného, ale odvolaného prezidenta republiky prostriedkami v rozpore s právnym štátom, ako kandidát moci, ktorá ho odvolala, ako akýsi politický nominant,“ píše sa vo vyjadrení prezidenta.
„Legalizáciou tohto postupu sa súčasný prezident republiky stane aj väzňom politickej väčšiny, ktorá ho zvolila, pretože odteraz môže byť kedykoľvek odvolaný z funkcie, ak jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii už nezodpovedá cieľom prevládajúcej politickej moci,“ dodal Sulyok.
Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z funkcie z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií.
Oznámenie Sándorovho paláca týkajúce sa 17. dodatku k Ústave, ktorý premiér Péter Magyar predložil uplynulý víkend parlamentu, prezident zdieľal na svojej stránke na sociálnych sieťach. Ak návrh poslanci schvália, mandát úradujúceho prezidenta republiky zanikne nasledujúci deň.
V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Sulyoka. Oznámil to v pondelok v Národnom zhromaždení Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku.
Ministerský predseda povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil na štvrtok o 18.00 h protestné zhromaždenie, ktoré sa má konať pred Sándorovým palácom.
Demonštráciu spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP pod názvom „STOP svojvôli“. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy predloženej vládnou stranou Tisza, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Sulyok.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)