Sulyok ostro reagoval na výzvu Magyara týkajúcu sa úloh prezidenta

Budapešť 5. januára (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok ostro zareagoval na sobotňajšie vyhlásenie predsedu mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Pétera Magyara - ten Sulyoka žiadal, aby sa vyjadril k zlému stavu krajiny a začal rokovania o možnosti predčasných parlamentných volieb. Hlava štátu si v statuse na Facebooku vyprosila od Magyara akékoľvek poučovanie o úlohách prezidenta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sulyok označil Magyarovu výzvu za paškvil plný drobných klamstiev.



"Základnou požiadavkou, aj pre politikov ašpirujúcich do parlamentu, je aj to, aby poznali pravidlá demokratického systému a práva stanovené ústavou, a aby ich rešpektovali," podčiarkla hlava štátu vo svojej reakcii.



Server telex.hu v tejto súvislosti poznamenal, že Sulyok, ktorý bol zvolený za prezidenta parlamentom vlani vo februári, viackrát deklaroval, že "nemieni komentovať vyjadrenia účastníkov straníckej politiky", - napriek tomu sa teraz ozval mimoriadne ostrým tónom.



Magyar, ktorý je najostrejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, nenechal Sulyokov status bez odozvy a vytkol mu, že sa stal prezidentom bez skutočnej vedeckej práce či politického výkonu.



"Maďari si na poste prezidenta predstavujú osobnosti, akými bol Árpád Göncz, László Sólyom či môj krstný otec Ferenc Mádl," dodal Magyar na Facebooku s poznámkou, že Sulyok nie je spôsobilý na tento post z viacerých hľadísk, plní iba úlohy vládnej strany Fidesz a preto by prezidentský úrad mal opustiť.



Predseda strany TISZA vo svojom sobotňajšom vyhlásení zdôraznil, že hlavnou úlohou prezidenta je vždy zastupovať záujmy celého maďarského národa.



"Ak vláda privedie svoju krajinu do hospodárskej, morálnej a existenčnej krízy, potom hlava štátu nesmie mlčať tak, ako v roku 2006 v podobnej situácii nemlčal ani (vtedajší prezident, pozn. TASR) László Sólyom," dodal.



Predseda strany TISZA podotkol, že prezident musí zasiahnuť v čase, keď sa podľa neho "každý člen Orbánovej rodiny stáva miliardárom a jeho rodina chce získať letisko, železničné stanice a budovy ministerstiev".



Na druhej strane podľa slov Magyara žijú tri milióny Maďarov pod hranicou životného minima a v dôsledku krokov vlády krajina prichádza o finančné prostriedky Európskej únie.



"Ak bola otrasená dôvera väčšiny národa vo vládu, tak by hlava štátu nemala hrať stolný tenis a rušiť svoj novoročný prejav, ale mala by sa ozvať a rokovať o možnosti predčasných volieb," uviedol Magyar.



Opozičná strana Demokratická koalícia (DK) v piatok oznámila, že predloží v parlamente návrh uznesenia o predčasnom rozpustení zákonodarného zboru. Magyar k predčasným voľbám vyzval ešte v novoročnom prejave, v ktorom oznámil, že jeho strana prechádza na režim predvolebnej kampane už od 6. januára.



Vládne informačné centrum (KTK) v stredu vydalo vyhlásenie, v ktorom poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to tvrdili hlasy z opozície.



"Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín má Maďarsko politickú stabilitu. Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2026 a všetky reči tvrdiace niečo iné sú len úbohým politickým trikom," píše sa vo vládnom dokumente.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)