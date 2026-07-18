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Sulyok oznámil, že podpíše novelu ústavy, ktorá ukončí aj jeho mandát
Podľa servera telex.hu mandát prezidenta zanikne na druhý deň po zverejnení podpísanej novely ústavy v štátnom vestníku.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok podpíše 17. novelu ústavy, ktorá upravuje aj podmienky zániku jeho mandátu. Hlava štátu to oznámila v sobotu večer na Facebooku. Podľa servera telex.hu mandát prezidenta zanikne na druhý deň po zverejnení podpísanej novely ústavy v štátnom vestníku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sulyok rozhodnutie podpísať zmenu ústavy odôvodnil svojou ústavnou povinnosťou vyplývajúcou zo základného zákona a vlastným svedomím.
Prezident zdôraznil, že odmietnutím podpisu by porušil zákon a že pre neho je akákoľvek moc interpretovateľná výhradne v medziach práva.
„V zmysle platnej ústavy nemám možnosť použiť ústavný prostriedok proti tejto zmene, ktorá síce porušuje ústavné princípy, ale bola prijatá Národným zhromaždením ako ústavodarnou mocou v rámci zákonného postupu,“ dodal Sulyok.
„Dnes padla posledná bariéra,“ reagoval bývalý premiér Viktor Orbán na Facebooku krátko po tom, ako Sulyok vo videu oznámil, že podpíše 17. novelu ústavy.
Podľa expremiéra svojvôľa už v Maďarsku nie je iba hrozbou, ale realitou. „Ak sa toto mohlo stať prezidentovi republiky, tak zajtra už nikto nebude v bezpečí. Boh ochraňuj Maďarsko!“ uzavrel Orbán svoj príspevok zverejnený na čiernom podklade.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Sulyok rozhodnutie podpísať zmenu ústavy odôvodnil svojou ústavnou povinnosťou vyplývajúcou zo základného zákona a vlastným svedomím.
Prezident zdôraznil, že odmietnutím podpisu by porušil zákon a že pre neho je akákoľvek moc interpretovateľná výhradne v medziach práva.
„V zmysle platnej ústavy nemám možnosť použiť ústavný prostriedok proti tejto zmene, ktorá síce porušuje ústavné princípy, ale bola prijatá Národným zhromaždením ako ústavodarnou mocou v rámci zákonného postupu,“ dodal Sulyok.
„Dnes padla posledná bariéra,“ reagoval bývalý premiér Viktor Orbán na Facebooku krátko po tom, ako Sulyok vo videu oznámil, že podpíše 17. novelu ústavy.
Podľa expremiéra svojvôľa už v Maďarsku nie je iba hrozbou, ale realitou. „Ak sa toto mohlo stať prezidentovi republiky, tak zajtra už nikto nebude v bezpečí. Boh ochraňuj Maďarsko!“ uzavrel Orbán svoj príspevok zverejnený na čiernom podklade.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)