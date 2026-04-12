Sulyok: Parlamentné voľby v Maďarsku prebehli v poriadku
Hlavný súboj vo voľbách bol medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Desiate demokratické parlamentné voľby v Maďarsku prebehli v poriadku, účasť bola rekordná, oznámil v nedeľu po oficiálnom zatvorení volebných miestností prezident Tamás Sulyok. TASR o tom informuje podľa správy portálu 24.hu.
„Od Národného volebného úradu (NVI) som dostal informáciu, že voľby prebehli v poriadku,“ potvrdil Sulyok.
„V súlade so základným zákonom a ústavnými tradíciami udelím poverenie na zostavenie vlády,“ povedal Sulyok, ktorý naznačil, že za týmto účelom po oboznámení sa s výsledkami volieb uskutoční konzultácie.
Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,8 percenta. Ide o najvyššiu volebnú účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.
Hlavný súboj vo voľbách bol medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.
„Od Národného volebného úradu (NVI) som dostal informáciu, že voľby prebehli v poriadku,“ potvrdil Sulyok.
„V súlade so základným zákonom a ústavnými tradíciami udelím poverenie na zostavenie vlády,“ povedal Sulyok, ktorý naznačil, že za týmto účelom po oboznámení sa s výsledkami volieb uskutoční konzultácie.
Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,8 percenta. Ide o najvyššiu volebnú účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.
Hlavný súboj vo voľbách bol medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.