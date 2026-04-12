Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Sulyok: Parlamentné voľby v Maďarsku prebehli v poriadku

.
Maďarský prezident Tamás Szulyok odovzdáva svoj hlas vo volebnej miestnosti počas volieb v Budapešti v Maďarsku v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Desiate demokratické parlamentné voľby v Maďarsku prebehli v poriadku, účasť bola rekordná, oznámil v nedeľu po oficiálnom zatvorení volebných miestností prezident Tamás Sulyok. TASR o tom informuje podľa správy portálu 24.hu.

Od Národného volebného úradu (NVI) som dostal informáciu, že voľby prebehli v poriadku,“ potvrdil Sulyok.

„V súlade so základným zákonom a ústavnými tradíciami udelím poverenie na zostavenie vlády,“ povedal Sulyok, ktorý naznačil, že za týmto účelom po oboznámení sa s výsledkami volieb uskutoční konzultácie.

Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,8 percenta. Ide o najvyššiu volebnú účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.

Hlavný súboj vo voľbách bol medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.

Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nastane koniec nočných mrazov?

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude