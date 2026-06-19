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Sulyok podpísal novelu obmedzujúcu funkčné obdobie premiéra
Server 24.hu v tejto súvislosti poznamenal, že expremiér Viktor Orbán, ktorý bol premiérom vo dvoch etapách celkovo 20 rokov, už nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády.
Autor TASR
Budapešť 19. júna (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na osem rokov. Vyplýva to z príspevku hlavy štátu zverejneného v piatok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu.
„Parlamentná forma vlády je založená na skutočnosti, že mandát predsedu vlády a vládneho kabinetu závisí od dôvery parlamentu, čo je spojené so zodpovednosťou vlády voči parlamentu. Vzhľadom na kontrolnú funkciu parlamentu sa obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády nepovažovalo za potrebné v Maďarsku ani v iných európskych parlamentných demokraciách v minulosti ani v súčasnosti,“ podotkol Sulyok.
Podľa neho rozhodnutie parlamentu voliť predsedu vlády možno považovať za jeden z najvýznamnejších, nepriamych prejavov vôle ľudu. Obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády znamená aj obmedzenie tohto rozhodnutia.
„Novela ústavy nemá vplyv na súčasné funkčné obdobie úradujúceho predsedu vlády, mení len podmienky na zvolenie za predsedu vlády do budúcnosti. Trvanie mandátov predsedov vlád od pádu režimu je dôležité iba pre toto obmedzenie. Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, prezident republiky v súlade so svojou ústavnou povinnosťou podpísal novelu ústavy a nariadil jej zverejnenie v Maďarskom úradnom vestníku,“ dodal Sulyok.
Server 24.hu v tejto súvislosti poznamenal, že expremiér Viktor Orbán, ktorý bol premiérom vo dvoch etapách celkovo 20 rokov, už nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády.
Parlament 15. júna schválil šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov.
Novela obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu.
„Parlamentná forma vlády je založená na skutočnosti, že mandát predsedu vlády a vládneho kabinetu závisí od dôvery parlamentu, čo je spojené so zodpovednosťou vlády voči parlamentu. Vzhľadom na kontrolnú funkciu parlamentu sa obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády nepovažovalo za potrebné v Maďarsku ani v iných európskych parlamentných demokraciách v minulosti ani v súčasnosti,“ podotkol Sulyok.
Podľa neho rozhodnutie parlamentu voliť predsedu vlády možno považovať za jeden z najvýznamnejších, nepriamych prejavov vôle ľudu. Obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády znamená aj obmedzenie tohto rozhodnutia.
„Novela ústavy nemá vplyv na súčasné funkčné obdobie úradujúceho predsedu vlády, mení len podmienky na zvolenie za predsedu vlády do budúcnosti. Trvanie mandátov predsedov vlád od pádu režimu je dôležité iba pre toto obmedzenie. Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, prezident republiky v súlade so svojou ústavnou povinnosťou podpísal novelu ústavy a nariadil jej zverejnenie v Maďarskom úradnom vestníku,“ dodal Sulyok.
Server 24.hu v tejto súvislosti poznamenal, že expremiér Viktor Orbán, ktorý bol premiérom vo dvoch etapách celkovo 20 rokov, už nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády.
Parlament 15. júna schválil šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov.
Novela obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)