Sulyok: Strana Tisza nesie historickú zodpovednosť za národ
Budapešť 9. mája (TASR) - Strana Tisza, ktorá získala bezprecedentný mandát, má teraz historickú zodpovednosť za Maďarsko a jeho národ, uviedol prezident Tamás Sulyok na sobotňajšom ustanovujúcom zasadnutí parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Sulyok povedal, že táto zodpovednosť a služba so sebou nesú záväzky, ktorých význam spočíva „najmä v rozvoji a posilňovaní spoločenstiev krajiny a národa, ako aj v zabezpečení ich schopnosti odolávať výzvam“.
Maďarský prezident zdôraznil, že rešpekt k právu nemôže byť spochybňovaný a že všetka politická činnosť sa dá nazývať demokratickou len dovtedy, kým je v medziach právneho a ústavného poriadku.
„Právny poriadok, ktorý zaručuje poriadok a predvídateľnosť, musí byť smerodajný pre každého, kto vykonáva moc. Právna istota je hodnota, ktorú musíme za každých okolností chrániť,“ uviedla hlava štátu, zjavne aj v súvislosti s tým, že budúci premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a ďalších verejných činiteľov na odstúpenie, inak budú odvolaní, pripomenul server 24.hu.
Suylok preto žiadal o konštruktívnu spoluprácu v otázkach, ktoré by mohli „napomôcť napredovaniu národa a posilniť mier a pokoj vo verejnom živote“.
Na záver oznámil, že poveril Magyara zostavením vlády a navrhol, aby ho Národné zhromaždenie zvolilo za premiéra.
