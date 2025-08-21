< sekcia Zahraničie
Sulyokova reakcia na ruský zásah Mukačeva vyvolala ostrú kritiku
Predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar odkázal Sulyokovi, ktorého nazval bábkovým prezidentom, že by sa mal hanbiť.
Autor TASR
Budapešť 21. augusta (TASR) - Rusko v noci na štvrtok útočilo 574 dronmi a 40 raketami na viaceré ukrajinské mestá, najmä na západe Ukrajiny vrátane Mukačeva. Maďarský prezident Tamás Sulyok sa k útoku v súvislosti s tamojšou maďarskou národnostnou menšinou vyjadril solidárne na Facebooku, avšak krátko po zverejnení príspevku z neho dodatočne vymazal, že išlo o ruský útok. Jeho krok vyvolal kritiku opozičnej politickej scény, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera hvg.hu útok zasiahol v Mukačeve továreň a spôsobil požiar, pričom bolo zranených niekoľko ľudí. „S hlbokým zármutkom sme sa dozvedeli o ruskom raketovom útoku na mesto Munkács (Mukačevo) a našich maďarských krajanov. Zraneným prajeme skoré uzdravenie!“, uviedol Sulyok v pôvodnom príspevku, ktorý následne korigoval.
Predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar odkázal Sulyokovi, ktorého nazval bábkovým prezidentom, že by sa mal hanbiť. „Dúfame, že Péter Szijjártó, ako minister zahraničných vecí, ktorému záleží na jeho krajanoch, si už predvolal veľvyslanca Ruska, krajiny, ktorá nikdy nezasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín,“ dodal predseda TISZY, ktorý je hlavným kritikom vlády premiéra Viktora Orbána.
Podobnú kritiku hlave štátu adresovala aj predsedníčka Demokratickej koalície (DK) Klára Dobrevová, podľa ktorej je Sulyok servilný voči premiérovi Viktorovi Orbánovi. Poslanec parlamentu za hnutie Momentum Márton Tompos vyhlásil, že Sulyok je nehodný zastávať najvyššiu ústavnú funkciu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
