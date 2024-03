Sulyok:Postoj Maďarov v danej geopolitickej situácii môže byť iba mier

Budapešť 14. marca (TASR) - Vzhľadom na svoju geopolitickú situáciu môže Maďarsko zaujať k vojne na Ukrajine iba jediný postoj, a tým je mier. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok serverom mandiner.hu to vyhlásil prezident Tamás Sulyok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V súvislosti s Európskou úniou vyjadrila hlava štátu presvedčenie, že z pohľadu Maďarska neexistuje alternatíva k európskej spolupráci. Sulyok však dodal však, že je inou otázkou, ako v súčasnosti Únia funguje.



Podľa jeho slov by bolo žiaduce vrátiť sa k základnej myšlienke, že existuje 27 suverénnych politických národov, ktoré tvoria spoločenstvo, a nie jeden európsky politický národ.



K otázke udeľovania amnestie povedal, že mieni prehodnotiť doterajšiu prax a do budúcna si vie predstaviť udeliť milosť iba v mimoriadne výnimočných prípadoch.



Podľa Sulyoka je najdôležitejšou úlohou hlavy štátu vyjadrovať jednotu národa a bdieť nad demokratickým fungovaním štátneho zriadenia. "Snažím sa splniť všetky očakávania, ktoré na mňa národ kladie," dodal.



K obvineniam súvisiacim s minulosťou svojho otca povedal, že ich považuje za podlý útok, ktorý mu spôsobuje veľkú bolesť. "Za prezidenta republiky zvolil parlament mňa, a nie môjho otca," konštatoval.



Server hvg.hu minulý týždeň napísal, že Sulyok predtým o svojom otcovi uviedol, že ho v roku 1946 v neprítomnosti odsúdil ľudový súd na smrť, pretože sa ako rozvodový právnik ujal prípadu ženy, ktorej manžel sa neskôr stal mestským tajomníkom komunistickej strany v Székesfehérvári. Na Sulyokove tvrdenie však vrhlo iné svetlo vyjadrenie historika Lászlóa Karsaia, ktorý uviedol, že otca novej hlavy štátu nikdy nikto neodsúdil na smrť. Pravdou je, že Lászlóa Sulyoka hľadala polícia, pretože chcela objasniť jeho rolu v hnutí fašistických Šípových krížov (Nyilasok), presnejšie v malej strane nacistického kolaboranta Bakyho-Pálffyho.



Národné zhromaždenie 26. februára v tajnom hlasovaní hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP zvolilo za nového prezidenta republiky vtedajšieho predsedu Ústavného súdu (AB) Sulyoka. Jeho predchodkyňa, bývalá prezidentka Katalin Nováková, odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie pre Endreho K., odsúdeného za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.