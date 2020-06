Summit APEC sa uskutoční len virtuálne

Wellington 30. júna (TASR) - Každoročný summit ázijských a tichomorských štátov (APEC), ktorý v roku 2021 hostí Nový Zéland, sa uskutoční virtuálne. Ide o opatrenie s cieľom zabrániť rizikám spojeným s medzinárodným cestovaním počas celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19, uviedol v utorok novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters, píše agentúra AFP.



To, že sa novembrový summit nebude konať v meste Auckland, ako to bolo pôvodne plánované, ale online, je podľa Petersa "pragmatickou" odpoveďou na koronavírusovú krízu. "(Pandémia) COVID-19 výrazne ovplyvnila spôsob, akým vedieme medzinárodnú diplomaciu," uviedol vo vyhlásení.



Vzhľadom na súčasný celosvetový vývoj pandémie by bolo podľa jeho slov "nepraktické", ak by už od konca roka 2020 začali na Nový Zéland prichádzať tisíce návštevníkov zo zahraničia, pričom niektorí z nich by mohli byť i z ťažko zasiahnutých krajín. "Nemohli by sme jednoducho zabezpečiť, že by títo ľudia mohli prísť na Nový Zéland bez toho, aby museli ísť do karantény," vysvetlil.



Na summite a početných úvodných stretnutiach sa očakávala účasť až 20.000 ľudí.