Summit B9 odsúdil konfrontačné aktivity Ruska a vyzval na obranu

a summite Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín v Paláci Cotroceni v Bukurešti v stredu 13. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bukurešť 13. mája (TASR) - Lídri krajín Bukureštskej deviatky (B9) a severských štátov v stredu na summite v Rumunsku odsúdili hybridné, kybernetické a ďalšie konfrontačné aktivity Ruska voči Severoatlantickej aliancii. Rusko zároveň v spoločnom vyhlásení označili za najdôležitejšiu, dlhodobú a priamu hrozbu pre bezpečnosť NATO. Slovenskú republiku zastupoval prezident Peter Pellegrini, informuje TASR.

„Opakované narušenia vzdušného priestoru na východnom krídle zdôrazňujú naliehavú potrebu naďalej posilňovať vzdušnú a raketovú obranu NATO, a to aj proti hrozbám dronov,“ píše sa vo vyhlásení zverejnenom na záver jednodňového summitu v Bukurešti.

Vedúci predstavitelia 14 krajín zdôraznili, že vzhľadom na súčasné bezpečnostné prostredie - a najmä z dôvodu dlhodobej hrozby zo strany Ruska - sa NATO musí zamerať na posilnenie svojej kolektívnej obrany. V tejto súvislosti potvrdili svoj záväzok plniť obranné plány NATO.

Pre zvládnutie súčasných bezpečnostných výziev je podľa nich kľúčové ďalej posilňovať vojensko-priemyselnú základňu na oboch stranách Atlantického oceánu zvýšením výrobných kapacít a odolnosti dodávateľských reťazcov, trvalými investíciami do výskumu a inovácií a tiež využitím skúseností získaných v spolupráci s Ukrajinou.

Podľa vyhlásenia štáty pokračujú v budovaní Aliancie, ktorá bude bojovo schopnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená a ktorá bude vždy prichystaná brániť „každý centimeter“ územia spojencov. Ich hlavným strategickým cieľom podľa vyhlásenia je prispievať k posilneniu euroatlantickej bezpečnosti. Zároveň sa vyslovili za „silnejšiu Európu v rámci silnejšieho NATO“.

„Transatlantické puto zostáva pilierom našej spoločnej bezpečnosti,“ zdôraznili s tým, že už teraz preberajú na seba väčší diel zodpovednosti za spoločnú obranu v rámci NATO prostredníctvom vyšších obranných výdavkov. Niektorým spojencom sa už podarilo dosiahnuť cieľ vynakladať na obranu päť percent svojho HDP, na ktorom sa štáty NATO dohodli na vlaňajšom summite v Haagu.

Lídri taktiež spoločne odsúdili agresívnu vojnu Ruska proti Ukrajinu a potvrdili podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Nezmenený zostáva aj ich postoj týkajúci sa ambícii Ukrajiny vstúpiť do EÚ a NATO tak, ako to vyjadrili predchádzajúce summity NATO. Neochvejná podpora Ukrajiny je podľa nich investíciou do vlastnej bezpečnosti krajín na východnom krídle NATO.
