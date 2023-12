Summit COP28 sa predlžuje, kompromisná dohoda sa stále hľadá

Dubaj 12. decembra (TASR) - Konferencia OSN o zmene klímy v Dubaji, známa ako COP28, sa predlžuje, pretože jej účastníci sa snažia dohodnúť na znení záverečného vyhlásenia, informovala v utorok agentúra DPA.



Podľa pôvodných plánov sa COP28 mal skončiť v utorok okolo poludnia – po takmer dvoch týždňoch prejavov, demonštrácií a vyjednávaní, doplnila agentúra AP. Agentúra AFP súčasne pripomenula, že klimatické summity sa predlžujú takmer vždy.



V pondelok v dejisku konferencie zverejnili návrh dohody, ktorá mala z klimatického summitu vzísť. Tento návrh však rozhneval krajiny, ktoré trvajú na záväzku o rýchlom ukončení ťažby uhlia, ropy a zemného plynu.



AP spresnila, že v 21-stranovom dokumente sa slová ropa a zemný plyn nevyskytovali a slovo uhlie sa objavilo dvakrát. Text obsahoval len jedinú zmienku o zachytávaní uhlíka, čo je technológia, ktorú niektorí ponúkajú na zníženie emisií, hoci nie je testovaná vo väčšom meradle.



Generálny riaditeľ COP28 Madžíd Suwajdí v utorok na brífingu vysvetlil, že cieľom návrhu z pondelka večer bolo prinútiť krajiny, aby začali rokovať, pomenovali, čo je pre ne prekážkou dohody, a stanovili hranice, za ktoré už nie sú ochotné ísť.



"Text, ktorý sme zverejnili, bol východiskovým bodom pre diskusie," objasnil Suwajdí v utorok napoludnie na tlačovej konferencii. "Keď sme ho zverejnili, vedeli sme, že názory sú polarizované, ale nevedeli sme, kde sú červené čiary jednotlivých krajín."



Informoval, že noc na utorok delegáti summitu strávili rozhovormi. "Zohľadňovali sme túto spätnú väzbu a vďaka tomu sme mohli pripraviť nový text," povedal Suwajdí.



Nový návrh bol prisľúbený na utorok. Podľa Suwajdího má nová verzia obsahovať "všetky prvky, ktoré potrebujeme pre komplexný plán do roku 2030".



"Na tomto COP sa snažíme urobiť niečo, čo sa nikdy predtým nerobilo, niečo historické... Súčasťou toho je zahrnúť do textu fosílne palivá... bolo by to historické," zdôraznil Suwajdí.



Na margo stavu rokovaní povedal: "Veľa otázok zostáva otvorených a to je v tejto fáze normálne."



AFP doplnila, že formulácie textu dohody, ktoré predsedníctvo COP28 zverejnilo v pondelok, považujú Európska únia, Spojené štáty, malé ostrovné štáty a mnohé juhoamerické krajiny za príliš vágne v súvislosti s fosílnymi palivami.



Proti návrhu textu boli aj Čína a USA – dva najväčšie svetové zdroje emisií spôsobujúcich otepľovanie planéty.



Vysokopostavený vyjednávač jednej z rozvojových krajín, ktorý si neželal byť menovaný, aby neovplyvnil rokovania, podľa AP uviedol, že formulácia o postupnom vyraďovaní fosílnych palív v ďalšej verzii dokumentu nebude.



"Všetci by sme chceli skončiť načas, ale všetci chceme dosiahnuť čo najambicióznejší výsledok. Toto je náš jediný cieľ,“ povedal Suwajdí v posledný plánovaný deň 28. konferencie OSN o zmene klímy.



Aj Rachel Cleetusová z neziskovej vedeckej organizácie Združenie znepokojených vedcov (UCS) vyzvala vyjednávačov na COP28, aby pokračovali v práci. "Prosím, neukončujete túto konferenciu skôr, ako dokončíme prácu," apelovala.