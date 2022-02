Summit EÚ – Africká únia má vytvoriť základy hlbšieho partnerstva

Slovenský premiér Eduard Heger prichádza na stretnutie lídrov EÚ pred summitom Európska únia – Africká únia 17. februára 2022 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Brusel 17. februára (TASR) - V poradí už šiesty summit Európska únia – Africká únia, ktorý sa uskutoční v Bruseli a bude trvať dva dni, začne sa vo štvrtok o 16.00 h miestneho času. Predtým sa však ešte "" stretnú lídri 27-člennej EÚ, aby zhodnotili krízovú situáciu na ukrajinsko-ruských hraniciach. Slovensko bude na tejto vrcholovej schôdzke reprezentovať premiér Eduard Heger, informuje spravodajca TASR z Bruselu.Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu "" zvolal zasadnutie šéfov vlád a štátov EÚ, aby spolu zhodnotili situáciu vyvolanú napätím medzi Ruskom a Ukrajinou, najmä vo svetle množiacich sa správ, že Rusko svoje bojové jednotky od ukrajinských hraníc nesťahuje, ale naopak, posilňuje.Týždenník Politico vo štvrtok upozornil, že predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová by mala lídrov EÚ oboznámiť s navrhovaným balíkom nových sankcií proti Rusku v prípade jeho invázie na Ukrajinu.Cieľom summitu EÚ–AÚ je, aby európski a africkí lídri vytvorili základy pre obnovené a hlbšie partnerstvo medzi oboma kontinentmi. Na podujatí sa okrem najvyšších predstaviteľov členských krajín EÚ a Africkej únie zúčastnia aj Ursula von der Leyenová, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová.Rokovaniam bude spolupredsedať predseda Európskej rady Charles Michel spolu s prezidentom Senegalu Mackym Sallom, ktorý je súčasným predsedom AÚ.Summit EÚ–AÚ sa koná tradične každé tri roky, striedavo medzi Afrikou a Európou. Súčasný summit bol pôvodne naplánovaný na rok 2020, bol však odložený z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.Summit v Bruseli je vnímaný ako jedinečná príležitosť položiť základy obnoveného a hlbšieho partnerstva AÚ–EÚ s najvyššou politickou angažovanosťou, založeného na dôvere a jasnom porozumení vzájomných záujmov.Cieľom summitu je spustiť ambiciózny investičný balík Global Gateway Africa–Europe, ktorý má v Afrike vyvážiť ambície čínskej "novej hodvábnej cesty", zvýšiť investície do infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, a to aj s ohľadom na globálne výzvy, ako sú klimatické zmeny či súčasná pandémia.Rozhovory 27 európskych a vyše 40 afrických lídrov sa budú týkať aj nástrojov a riešení na podporu stability a bezpečnosti prostredníctvom obnovenej mierovej a bezpečnostnej architektúry.Lídri majú na programe širokú škálu tém: financovanie udržateľného a inkluzívneho rastu; zmeny klímy a energetickú transformáciu; dopravu a digitalizáciu; konektivitu a infraštruktúru; mier a bezpečnosť; podporu súkromného sektora a hospodársku integráciu; vzdelávanie, kultúru a odborná prípravu, migráciu a mobilitu; poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj; posilnenie zdravotných systémov a podporu miestnej výroby vakcín.Účastníci summitu by v piatok mali prijať vyhlásenie o spoločnej vízii do roku 2030.V dňoch pred summitom EÚ–AÚ sa viac ako 10.000 delegátov z Európy a Afriky zúčastnilo na prvom afro–európskom týždni, ktorý otvorila von der Leyenová. Ďalších 15.000 delegátov sa zúčastnilo na 7. obchodnom fóre EÚ – Afrika (EABF), ktoré sa konalo v hybridnom formáte: za fyzickej prítomnosti delegátov aj on-line.Cieľom obchodného fóra s viac ako 100 stretnutiami a panelovými diskusiami bolo posilniť medzikontinentálne vzťahy medzi ľuďmi. Fórum poskytlo priestor mládeži, zástupcom občianskej spoločnosti, kultúrnym aktérom a súkromnému sektoru na diskusie o aspektoch partnerstiev medzi Afrikou a Európou, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Výsledky týchto diskusií budú prezentované na summite EÚ–AÚ.