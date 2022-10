Summit EÚ bude o riešení energetickej krízy a o vojne na Ukrajine

Brusel 20. októbra (TASR) - Dvojdňový summit EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok popoludní v Bruseli, má ako ústredné témy energetickú krízu, vojnu na Ukrajine, ochranu kritickej infraštruktúry a vzťahy s Čínou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Tieto témy v pozývacom liste pre lídrov členských krajín spomenul aj predseda Európskej rady Charles Michel. Pripomenul, že dvojdňové bruselské rokovania nadviažu na diskusie z nedávneho neformálneho summitu v Prahe.



"Ústredným bodom nášho programu je energetická kríza, kde musíme konať s maximálnou naliehavosťou," uviedol Michel v pozývacom liste. Spresnil, že treba zintenzívniť tri akčné línie: zníženie dopytu po plyne, zaistenie bezpečnosti dodávok a obmedzenie cien.



Summit považuje Michel za vhodnú príležitosť preskúmať ďalšie opatrenia, ktoré môžu znížiť ceny energií. Napríklad plné využitie vyjednávacej sily 27 krajín pri spoločnom nákupe plynu, nové cenové pásma, ktoré presnejšie kopírujú podmienky na trhu s plynom, ako aj preskúmanie dočasných cenových stropov.



Šéf Európskej rady nevylúčil ani ďalšie krátkodobé a dlhodobé zásahy do trhu s energiami, napríklad rámec Európskej únie na obmedzenie ceny plynu na výrobu elektriny. Vyjadril však presvedčenie, že energetickú krízu bude možné zvládnuť efektívnou koordináciou reakcií hospodárskej politiky členov eurobloku a podporou spoločných európskych riešení.



Summitové diskusie o Ukrajine zohľadnia eskaláciu napätia zo strany Ruska v podobe mobilizácie, falošných referend, nelegálnych anexií ukrajinských území, ostreľovania civilných oblastí ťažkými zbraňami a používania zastrašujúcej rétoriky.



"Chcel by som, aby sme prediskutovali našu pomoc Ukrajine a venovali sa bezprostredným potrebám Ukrajiny s cieľom pripraviť ju na túto zimu a prebrali udržateľnosť našej strednodobej a dlhodobej pomoci," vysvetlil Michel.



Lídri EÚ budú vo svetle nedávnych sabotážnych útokov proti plynovodom Nord Stream skúmať aj spôsoby zintenzívnenia spolupráce pri ochrane kritickej európskej infraštruktúry.



Na summite sa bude hovoriť aj o vzťahoch EÚ s Čínou, pričom Michel vyzýva na vedenie strategických diskusií s Pekingom.



Lídri by mali prebrať aj prípravy decembrového summitu EÚ – ASEAN (14. 12.) v Bruseli, konferencie OSN o zmene klímy (COP27) v egyptskom Šarm aš-Šajchu (6.–18. 11.) a konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa bude konať v Montreale od 7. do 19. decembra.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)