Summit EÚ chce riešiť ceny energií, migráciu, pandémiu i klímu

Brusel 21. októbra (TASR) - Dvojdňový summit Európskej únie, ktorý sa začína vo štvrtok popoludní v Bruseli, má ako hlavné témy debaty o náraste cien energií, o očkovaní proti koronavírusovej pandémii, o sporoch spojených s nerešpektovaním zásad právneho štátu a o obchodnej politike EÚ, ale aj o klimatických otázkach, o zahraničnej dimenzii migrácie a o digitalizácii.



Upozornil na to predseda Európskej rady Charles Michel vo svojom stredajšom pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín EÚ.



Spresnil, že prvou témou debát bude súčasný nárast cien energií, čo výrazne zaťažuje občanov a podniky, pričom cieľom je zaoberať sa tým, čo pre tých, ktorí sú energetickou krízou najviac postihnutí, možno urobiť na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni tak zo strednodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska.



Lídri EÚ sa vrátia k pandémii ochorenia COVID-19, ktorá sa opäť šíri vo viacerých členských štátoch, a budú hovoriť aj o dezinformáciách, ktoré sú spojené s očkovaním. Miera zaočkovanosti je totiž vo viacerých krajinách eurobloku veľmi nízka. S touto témou je spojená aj otázka medzinárodnej solidarity, čiže snaha EÚ dodať vakcíny do krajín, ktoré to najviac potrebujú.



Michel pripomenul, že počas pracovného stretnutia na najvyššej úrovni sa lídri dotknú aj najnovšieho vývoja v oblasti právneho štátu.



Pracovná večera je určená strategickej diskusii o obchode s dôrazom na to, že pokiaľ ide o globálny vplyv Únie, obchod zostáva jej najúčinnejším nástrojom. Bude však priestor aj na prípravy na nadchádzajúci klimatický summit OSN (COP26), summit o biodiverzite (COP15), ako aj na summity EÚ s krajinami juhovýchodnej Ázie (ASEM) a členmi Východného partnerstva.



Druhý deň rokovania lídrov je určený migrácii s dôrazom na vonkajší rozmer migrácie a financovanie niektorých programov, lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ a zníženie sekundárnych pohybov migrantov už nachádzajúcich sa na území členských krajín.



V závere summitu sa lídri zamerajú na digitálnu transformáciu Európy, ktorá má byť kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)