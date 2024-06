Summit EÚ: EPP navrhuje rozdeliť funkčné obdobie šéfa Európskej rady

Brusel 18. júna (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) v pondelok v rámci mimoriadneho summitu EÚ navrhla rozdeliť funkčné obdobie predsedu Európskej rady na dve 2,5 ročné časti. Na správu týždenníka Politico upozornil bruselský spravodajca TASR.



Mimoriadny summit EÚ sa zameriava na štyri najvyššie pracovné miesta v euroinštitúciach. Návrh EPP by mohol viesť k tomu, že ľudovci by v istom období počas nasledujúcich piatich rokoch mali svojich kandidátov na troch zo štyroch týchto pozícií, píše Politico.



Týždenník však upozornil, že Strana európskych socialistov (PES), ktorá v júnových eurovoľbách získala druhý najvyšší počet hlasov, s návrhom EPP pravdepodobne súhlasiť nebude.



Európski ľudovci (EPP) sa stali víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP), keď v 720-člennom zhromaždení získali 190 kresiel.



Mandát predsedu Európskej rady je oficiálne 2,5 roka a potom ho musia lídri EÚ obnoviť, čo je však zvyčajne len formalita a lídri členských krajín podporia úradujúcemu predsedovi aj druhé funkčné obdobie, vysvetľuje Politico.



Návrh na rozdelenie funkčného obdobia predsedu Európskej rady predložil v pondelok chorvátsky premiér Andrej Plenkovi na straníckom summite EPP v Bruseli, ktorý sa konal ešte pred rokovaniami lídrov členských krajín EÚ. Slovensko na podujatí, ktoré združuje predstaviteľov najsilnejšej európskej politickej rodiny, nemalo svojich zástupcov.



O Plenkovićovi sa už dávnejšie hovorilo ako o možnej alternatíve k Ursule Von der Leyenovej na čele Európskej komisie, pripomína Politico.