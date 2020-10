Európa je pripravená posilniť vzťahy a partnerstvo s Afrikou

Brusel 16. októbra (TASR) – EÚ je pripravená podporovať úsilie afrických krajín v oblasti mieru a bezpečnosti, dobrej správy vecí verejných a presadzovania ľudských práv. Uvádza sa v piatkových záveroch dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, v časti venovanej zahraničným vzťahom Únie. Závery upozornili aj na situáciu v Bielorusku, provokácie Turecka v Stredomorí a ruské rozhodnutie stiahnuť sa z konzultácií o tragédii letu MH17.



Závery naznačili, že EÚ pripisuje vysokú prioritu posilneniu svojich strategických vzťahov s Afrikou a partnerstva s Africkou úniou. Afrika je podľa tohto dokumentu prirodzeným partnerom pre EÚ a meniaca sa globálna situácia a mnohé výzvy, ktorým čelia oba kontinenty, podčiarkuje dôležitosť prehĺbenia vzájomných politických vzťahov a spolupráce vo všetkých oblastiach.



V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, vrátane vývoja vakcín a ich distribúcie, sa Európska rada zaviazala posilniť podporu EÚ pre systémy zdravotníctva afrických krajín. EÚ sa tiež zaviazala, že v rámci riešenia vplyvov pandémie bude pokračovať v úsilí o medzinárodné oddlženie afrických krajín. Viac by sa o tejto záležitosti malo hovoriť na pripravovanom summite EÚ – Africká únia v decembri tohto roka.



Podľa prijatého dokumentu EÚ je pre Afriku najväčším obchodným, investičným a rozvojovým partnerom, na čom chcú obe strany ďalej stavať, a Únia má záujem súbežne s vlastnou zelenou a digitálnou transformáciou rozširovať aj svoje hospodárske partnerstvo s Afrikou. Za týmto účelom EÚ pripravuje viacsektorový, viacúrovňový a mnohostranný investičný program.



Lídri EÚ sa zhodli v názore, že dlhodobý mier, bezpečnosť a stabilita v Afrike sú ich spoločným cieľom, a preto je Únia aj naďalej pripravená podporovať úsilie Afriky v oblasti mieru a bezpečnosti, dobrej správy vecí verejných a presadzovania ľudských práv. EÚ má záujem zapojiť afrických partnerov do riešenia mobility a všetkých aspektov migrácie vrátane legálnej migrácie, boja proti nelegálnej migrácii, readmisie a boja proti prevádzačstvu.



Šéfovia štátov a vlád vyjadrili v Bruseli solidaritu s Litvou a Poľskom v súvislosti s odvetnými opatreniami Bieloruska, ktoré nasledovali po zavedení cielených sankcií zo strany EÚ, a spoločne odsúdili pokračujúce násilie bieloruských represívnych zložiek voči pokojným demonštrantom.



Európska rada zároveň vyzvala Ruskú federáciu, aby pokračovala v trojstranných rokovaniach s Austráliou a Holandskom, pokiaľ ide o tragický let MH17. Lídri EÚ upozornili, že po viac ako šiestich rokoch od zostrelenia lietadla malajzijských aerolínií nad východnou Ukrajinou si 298 obetí tohto tragického incidentu a ich príbuzní a pozostalí zaslúžia spravodlivosť. Rusko vo štvrtok naznačilo, že trojstranné konzultácie s Austráliou a Holandskom opustí.